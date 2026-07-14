Dolly Buster skolabovala pri nakrúcaní: Štáb podozrivo mlčí, ona bojuje o život na JISke!!

THAJSKO - Mal to byť veľký televízny návrat, namiesto toho prišiel dramatický boj o život a zdravie. Bývalá česká pornohviezda Dolly Buster (56) skončila počas nakrúcania reality šou v Thajsku v nemocnici, kde ju podľa zahraničných médií dokonca niekoľko dní liečili na jednotke intenzívnej starostlivosti.
Čo presne sa stalo, zatiaľ zostáva zahalené rúškom tajomstva. Incident sa odohral počas nakrúcania druhej série reality šou Villa der Versuchung, ktorá vznikala v tropickom Thajsku. Nakrúcanie muselo byť po náhlom kolapse hviezdy filmov pre dospelých okamžite prerušené. Podľa informácií z prostredia produkcie sa Dolly náhle začala sťažovať na silnú nevoľnosť a štáb neváhal ani sekundu – privolaní zdravotníci ju previezli do nemocnice.
Najväčšie obavy vyvolala správa, že niekdajšia porno hviezda neskončila len na bežnom oddelení. Podľa médií strávila niekoľko dní na jednotke intenzívnej starostlivosti. Po hospitalizácii sa už na pľac nevrátila a zvyšok relácie bez nej dokončili ostatní súťažiaci. Presná diagnóza však dodnes nie je známa.
Zákulisné informácie naznačujú, že za zdravotnými problémami mohla byť kombinácia extrémnych tropických horúčav a vyčerpania. Dolly sa vraj pred kolapsom cítila veľmi zle a opakovane upozorňovala na nevoľnosť. Či išlo len o kolaps z tepla alebo o vážnejší zdravotný problém, producenti zatiaľ odmietajú prezradiť.
Televízia Sat.1, ktorá šou vysiela, potvrdila iba to, že účastníčka musela počas nakrúcania vyhľadať lekársku pomoc. Zároveň sa snažila upokojiť fanúšikov slovami, že dôvod na paniku nie je a viac detailov diváci uvidia až v samotnej relácii, ktorá odštartuje začiatkom augusta.
Pre Dolly Buster pritom nejde o prvé vážne zdravotné trápenie. Už v minulosti prekonala náhlu stratu sluchu a otvorene hovorila aj o dlhodobých depresiách, silnom tinite či záchvatoch paniky, ktoré jej výrazne zmenili život. V posledných rokoch sa preto z verejnosti stiahla oveľa viac ako kedysi.
Akoby toho nebolo dosť, len minulý rok zasiahla jej život aj obrovská osobná tragédia. Po takmer troch desaťročiach manželstva prišla o svojho manžela Josefa „Dina“ Baumbergera, ktorý zomrel vo veku 81 rokov na infarkt. Jeho smrť znášala mimoriadne ťažko a len postupne sa odhodlávala opäť prijímať pracovné ponuky.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%