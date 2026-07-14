Spaľovňa Slovnaftu rozdeľuje verejnosť: PS kritizuje súhlas ministerstva

BRATISLAVA - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) kritizuje rozhodnutie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktoré súhlasí s výstavbou Centra energetického zhodnotenia odpadov (CEZO) z dielne spoločnosti Slovnaft. Hnutie hovorí o „bezprecedentnej arogancii moci“, keďže envirorezort odignoroval stanoviská odbornej verejnosti, protesty bratislavských samospráv či petíciu. Informovalo o tom mediálne oddelenie PS.
„Dáta aj odborné posudky ukazujú, že Bratislava druhú spaľovňu nepotrebuje. Je tak pravdepodobné, že sa bude využívať aj na spaľovanie odpadu zo zahraničia. Tarabovo (minister životného prostredia, pozn. TASR) súhlasné stanovisko je zrada na ľuďoch, ktorí v hlavnom meste žijú,“ skonštatovala poslankyňa Národnej rady SR Tamara Stohlová (PS).
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Šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) by mal podľa PS chrániť verejný záujem a zdravie ľudí, nie presadzovať projekty v rozpore s odbornými odporúčaniami i dlhodobými cieľmi Slovenska a EÚ. Aktuálnym rozhodnutím podľa neho opäť uprednostnil záujmy veľkopodnikateľov. PS kritizuje aj to, že ministerstvo rozhodlo skôr, ako petičný výbor dostal možnosť prerokovať petíciu.
Demokrati hovoria o sklamaní
Zatiaľ neprávoplatné rozhodnutie ministerstva kritizuje aj opozičná strana Demokrati. Samotné rozhodnutie i spôsob, akým k nemu pristúpil envirorezort i minister, označuje za „vztýčený prostredník Bratislavčanom“ a „drzé vysmiatie“. Argumentuje aj tým, že stanovisko bolo vydané dva dni pred prerokovaním petície, ktorú podpísalo viac ako 18.720 ľudí. Strana vyjadruje sklamanie. Avizuje podanie rozkladu voči rozhodnutiu.
„Ministerstvo si drzo ani len nepočkalo na to, aby si aspoň vypočulo názor týchto Bratislavčanov a petičného výboru k tejto spaľovni. Aby si vypočulo ich argumenty a aby aspoň tieto argumenty po prerokovaní petície zapracovalo do tohto záverečného stanoviska, teda do rozhodnutia, ktorým sa dáva zelená voči spaľovni v Bratislave,“ uviedol na utorňajšej tlačovej konferencii podpredseda Demokratov Michal Kiča.
Kritizuje aj ministra za to, že hoci najprv tvrdil, že nedovolí spraviť zo Slovenska „odpadkový kôš Európy“, aktuálne problém so zámerom rafinérie nevidí. Zdôraznil tiež, že šéf envirorezortu si stále nesplnil jednu z vládnych úloh, a to predstaviť jasnú stratégiu odpadového hospodárstva a nakladania a energetického zhodnocovania odpadov. Kiča nesúhlasí ani s tým, že by - akokoľvek moderná - spaľovňa s kapacitou 220.000 ton nebola negatívnym príspevkom ku kvalite ovzdušia, pripomínajúc už existujúcu spaľovňu. Strana odkazuje, že sa nebráni energetickému zhodnocovaniu odpadov, avšak nemalo by sa vytvárať tam, kde už je vysoké priemyselné zaťaženie.
Podmienky výstavby
Súhlas MŽP SR s výstavbou CEZO vyplýva zo záverečného stanoviska pred nadobudnutím právoplatnosti, vydaného v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). V záverečnom stanovisku ministerstvo stanovilo 56 dodatočných technických opatrení a podmienok na zvýšenie bezpečnosti a minimalizovanie nepriaznivých vplyvov spaľovne na životné prostredie či zdravie ľudí.
Reakcia Slovnaftu
Jeho súhlasné záverečné stanovisko považuje Slovnaft za dobrú správu pre Slovensko. Označuje ho za strategickú investíciu. Spoločnosť zároveň podotkla, že v rámci procesu upravila viaceré parametre projektu, čím reagovala na pripomienky verejnosti i inštitúcií. Deklaruje, že zapracuje všetky dodatočné technické opatrenia a požiadavky stanovené envirorezortom.