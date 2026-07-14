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Daňováci zabavili niekoľko výkonných dvojkolesových TÁTOŠOV: Blíži sa dražba, tieto kusy môžu byť vaše!

Daňováci ponúkajú do dražby tri výkonné motorky. Zobraziť galériu (4)
Daňováci ponúkajú do dražby tri výkonné motorky. (Zdroj: Finančná správa SR, TASR/Marko Erd)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA - Hľadáte nový motocykel za výhodnú cenu? Finančná správa zverejnila dražbu troch motocyklov, ktoré poputujú novým majiteľom už budúci týždeň. Medzi ponúkanými strojmi sú dva prakticky nové modely značky Triumph s nulovým počtom najazdených kilometrov aj športová Husqvarna, ktorá si však bude vyžadovať menšie opravy.

Daňový úrad Bratislava zverejnil dražobnú vyhlášku na predaj troch motocyklov v rámci daňového exekučného konania. Dražba sa uskutoční 21. júla o 11:00 hodine v priestoroch Daňového úradu Bratislava na Radlinského ulici. Záujemcovia si môžu motocykle pred dražbou obhliadnuť po predchádzajúcej dohode s pracovníkmi exekučného oddelenia.

 
 

Prvý stroj púta pozornosť svojou červenou metalízou

Prvým ponúkaným strojom je TRIUMPH Speed 400 z roku 2024 v červenej metalíze. Motocykel má benzínový motor s objemom 398 cm³ a výkonom 29,4 kW, šesťstupňovú manuálnu prevodovku a podľa údajov finančnej správy nemá najazdený ani jediný kilometer. Vyvolávacia cena je stanovená na 3 742,50 eura.

Daňováci zabavili niekoľko výkonných
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Finančná správa SR)

Triumph s brutálnym výkonom

Druhou položkou dražby je výrazne výkonnejší TRIUMPH Bonneville Bobber z roku 2024 v čiernej metalíze. Poháňa ho 1 200 cm³ benzínový motor s výkonom 57,5 kW a rovnako ide o úplne nový motocykel s nulovým počtom najazdených kilometrov. Dražba sa začne na sume 11 250 eur.

Daňováci zabavili niekoľko výkonných
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Finančná správa SR)

Triumphy strieda Husqvarna s krikľavo zeleným vzorom

Tretím motocyklom je HUSQVARNA 701 Supermoto z roku 2020 v sivej farbe. Pri tomto stroji počet najazdených kilometrov nie je známy a finančná správa upozorňuje aj na viacero nedostatkov. Motocykel nemá batériu, chýba mu ľavý bočný plast, spätné zrkadlá aj plastový kryt palivovej nádrže. Napriek tomu je jeho vyvolávacia cena stanovená na 8 250 eur.

Daňováci zabavili niekoľko výkonných
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Finančná správa SR)

Podľa zverejnených informácií sa dražba uskutoční prezenčnou formou a víťazom sa stane záujemca s najvyšším podaním. Bližšie informácie o priebehu dražby alebo možnostiach obhliadky poskytuje Daňový úrad Bratislava prostredníctvom svojho exekučného oddelenia.

Viac o téme: MotorkyDaňováciDražbaFinančná správaMotocykly
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