Historická dohoda: Medzi Španielskom a Gibraltárom sa rušia hraničné kontroly

BRUSEL - Európska únia a Spojené kráľovstvo v utorok krátko po obede podpísali dohodu o ukončení hraničných kontrol medzi Španielskom a Gibraltárom. K dohode, ktorú v mene Európskej komisie podpísal eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič, došlo šesť rokov po tom, čo Spojené kráľovstvo oficiálne opustilo EÚ.
Na slávnostnom podpise v Bruseli sa zúčastnil v mene exekutívy EÚ a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) eurokomisár pre obchod Šefčovič spolu s britským ministrom pre Európu, Severnú Ameriku a britské zámorské oblasti Stephenom Doughtym. Ceremoniálu asistovali španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares Bueno a hlavný minister Gibraltáru Fabian Picard. Jednoduchšie prechody hraníc medzi britskou exklávou a Španielskom sa začnú v stredu 15. júla.
Po brexite
Dohoda o zjednodušení cezhraničného obchodu a cestovania medzi Gibraltárom a krajinami EÚ, ktorá predchádzala dohode o ukončení hraničných kontrol, bola podpísaná medzi predstaviteľmi EÚ, Španielska, Spojeného kráľovstva a Gibraltáru 11. júna 2025. K uzavretiu dohody došlo po rokoch pobrexitových sporov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom o štatút tohto územia.
Šefčovič pohľad
Šefčovič pred rokom uviedol, že odstránenie „poslednej bariéry na európskom kontinente“ prinesie prosperitu na oboch stranách a priláka investorov. TASR pripravuje rozhovor so Šefčovičom aj k téme ukončenia doterajších kontrol na hraniciach medzi Španielskom a Gibraltárom.
Zrušenie kontrol pomôže cezhraničným pracovníkom
Tlačová agentúra AFP v tejto súvislosti pripomenula, že medzi Španielskom a Gibraltárom denne prechádzajú tisíce pracovníkov. Od stredy 15. júla už nebudú čeliť hraničným kontrolám. Na malom samosprávnom britskom území na južnom cípe Pyrenejského polostrova žije okolo 40.000 ľudí, ale Gibraltár sa spolieha na približne 15.500 cezhraničných pracovníkov zo Španielska, ktorí tvoria takmer polovicu jeho pracovnej sily.
Počas dopravnej špičky sa na pozemných hraniciach neraz tvorili dlhé rady áut z dôvodu kontroly dokumentov, najmä v obdobiach napätia medzi Spojeným kráľovstvom a Španielskom, ktoré si nárokuje zvrchovanosť nad Gibraltárom. Podľa dohody dosiahnutej medzi EÚ a Britmi po brexite mali byť hraničné kontroly medzi Gibraltárom a Španielskom zrušené, k čomu naozaj dôjde od stredy.
Manuel Albares Bueno v rozhlasovom rozhovore ešte pred podpisom dohody uviedol, že dohoda „otvára novú éru“ pre Gibraltár a priľahlý región Španielska vytvorí „obrovské príležitosti“ pre obe strany. Podľa AFP ľahko priechodná hranica uľahčí gibraltárskym podnikom nábor a udržanie si pracovníkov, ktorí žijú v Španielsku. Mnohých z nich odrádzalo práve zdržanie na hraniciach. Dohoda takisto zosúladí Gibraltár s pravidlami európskeho schengenského cestovného priestoru, teda voľného cestovania bez potreby prezentácie pasov. Cestujúci prichádzajúci z krajín mimo schengenského priestoru však aj naďalej budú musieť preukázať svoje pasy úradníkom na letisku a v prístave Gibraltáru.
Španielsky premiér Pedro Sánchez má na pláne v stredu navštíviť pohraničnú zónu medzi Gibraltárom a Španielskom, kde bolo v posledných týždňoch odstránené staré drôtené pletivo. Novú dohodu označil za zbúranie „posledného múru“ v rámci EÚ, čo podľa jeho slov vytvorí zónu spoločnej prosperity. Picardo pre AFP dodal, že dohoda znamená odstránenie „fyzických bariér minulej éry sporov“ a zároveň zachovanie „kľúčov od našich vlastných dverí“.
AFP pripomenula, že túto hranicu uzavrel španielsky diktátor Francisco Franco v roku 1969 po tom, čo Gibraltár, ktorý sa v oblasti obrany a zahraničnej politiky spolieha na Londýn, v referende drvivou väčšinou hlasoval za zotrvanie v rámci Spojeného kráľovstva. Hranica bola uzavretá 13 rokov, čo prerušilo každodenný pohyb pracovníkov zo Španielska do Gibraltáru a rozdelilo mnohé rodiny. Gibraltár, ktorý sa rozprestiera na ploche necelých sedem štvorcových kilometrov, má jeden z najvyšších príjmov na obyvateľa na svete a ekonomiku založenú na finančných službách a online hrách.