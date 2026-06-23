Na školách pribudne nová pozícia, TOTO bude jej úlohou: Reč je aj o AI v školstve

BRATISLAVA - V školách pribudne nová pozícia komunitný a výchovný asistent. Jeho úlohou bude prepájať školu, rodinu a dieťa. Na výkon práce nie je potrebné formálne dosiahnuté vzdelanie. Informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR s tým, že zámerom je vyrovnať rozdiely vo vzdelávaní.
„Komunitný a výchovný asistent pomôže prepojiť školu s rodinou, posilniť dôveru a zabezpečiť, aby sa pomoc dostala k deťom tam, kde ju najviac potrebujú. Ide o praktické a systémové riešenie, ktoré prináša viac príležitostí a férovejšie podmienky pre všetky deti bez ohľadu na to, z akého prostredia pochádzajú,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Z rezortu priblížili, že komunitný a výchovný asistent bude podporovať každodenné fungovanie medzi školou a rodinou - od jednoduchého vysvetlenia školských povinností cez pomoc pri komunikácii a riešení problémov v súvislosti so školou až po sprevádzanie detí pri adaptácii na školské prostredie.
Nová pozícia nadväzuje na doterajšie skúsenosti s rodičovskými asistentmi a pomocnými vychovávateľmi, avšak na rozdiel od nich je po novom systematicky ukotvená a financovaná zo štátneho rozpočtu. „Znamená to istotu pre školy, že podpora detí bude dlhodobá a predvídateľná. Zároveň ide o riešenie, ktoré efektívnejšie využíva kapacity v školách - pedagogickí asistenti sa môžu viac sústrediť na odbornú prácu vo vyučovaní, zatiaľ čo komunitní asistenti preberajú úlohy spojené s každodennou podporou detí a komunikáciou s rodinami,“ doplnili z ministerstva.
Podmienkou výkonu práce je vek minimálne 18 rokov
Podmienkou výkonu práce je vek minimálne 18 rokov. „Školy tak môžu zamestnať ľudí priamo z komunít, ktorí poznajú miestne pomery, hovoria jazykom rodín a vedia prirodzene prekladať svet školy do zrozumiteľnej podoby. Ich práca sa pritom nekončí za dverami triedy, môžu pôsobiť aj priamo v teréne, navštevovať rodiny a pomáhať riešiť situácie, ktoré bránia plneniu povinného predprimárneho vzdelávania a povinnej školskej dochádzky,“ dodali z ministerstva.
Nový národný projekt podporí zodpovedné využívanie AI v školách
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR spúšťa nový národný projekt Podpora zodpovedného a pedagogicky zmysluplného využívania umelej inteligencie (AI) v regionálnom školstve. Bude mapovať potreby škôl, skúmať vplyvy AI na vzdelávanie a zabezpečí finančnú podporu cez AI vouchery. Cieľom je pomôcť učiteľom a odborným zamestnancom využívať AI zmysluplne, eticky a v súlade s pravidlami. Informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu.
„Projekt za takmer 3,7 milióna eur reaguje na rýchly nástup AI nástrojov, ktoré školy a učitelia už dnes využívajú v praxi, no často bez jednotných pravidiel, metodickej podpory a jasného posúdenia rizík. Cieľom projektu je vytvoriť systém podpory, ktorý školám pomôže využívať AI bezpečne, eticky a pedagogicky zmysluplne,“ uviedlo ministerstvo. Rezort sa zameria na existujúce AI riešenia, nie na vývoj nových nástrojov. Školy tak získajú praktické odporúčania, dáta, príklady dobrej praxe a finančnú podporu na vybrané vzdelávacie AI licencie.
Projekt zmapuje, ako materské, základné a stredné školy používajú AI, aké potreby majú učitelia a odborní zamestnanci a kde školy vnímajú najväčšie riziká. Tieto dáta pomôžu nastaviť podporu podľa reálnych potrieb škôl, nie podľa odhadov. Dôležitou súčasťou projektu bude aj výskum vplyvov AI na vzdelávanie. Ministerstvo bude sledovať, ako AI ovplyvňuje prácu učiteľov, učenie žiakov, motiváciu, hodnotenie, digitálne zručnosti a školské procesy.
Slovensko sa v tejto oblasti zapojí aj do medzinárodnej štúdie ICILS 2028, ktorú na národnej úrovni zabezpečí Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Školy získajú národné rámce a usmernenia na používanie AI. Tieto materiály pomôžu učiteľom rozlíšiť vhodné, rizikové a neprípustné použitie umelej inteligencie vo vyučovaní aj v školských procesoch. Rámce sa budú venovať bezpečnosti, etike, ochrane osobných údajov, pedagogickej vhodnosti a súladu s európskymi pravidlami vrátane AI Actu a GDPR.
Projekt prinesie aj finančný mechanizmus AI voucherov. Vybrané školy budú môcť získať podporu na oprávnené vzdelávacie AI licencie a nástroje s jasným pedagogickým využitím. Podpora sa zameria napríklad na inkluzívne vzdelávanie, prácu s rôznorodými skupinami žiakov, hodnotenie vzdelávacích výsledkov alebo znižovanie administratívnej záťaže učiteľov. AI vouchery nebudú slúžiť na nákup hardvéru, technického vybavenia, všeobecných chatbotov ani licencií, ktoré školy získajú z iných verejných zdrojov. Ministerstvo zverejní podrobné pravidlá, kritériá a postup zapojenia v samostatnej metodike.
Národný projekt nadväzuje na Plán zodpovedného využívania AI vo vzdelávaní. Ministerstvo ním nastavuje praktický rámec pre vzdelávanie o umelej inteligencii a jej bezpečné používanie v školách. Plán prepája AI gramotnosť žiakov, podporu učiteľov, odporúčané nástroje, pilotné overovanie riešení, učenie na mieru, dátové riadenie a rozvoj inovácií. V rokoch 2025 až 2027 plán školám prináša učebné materiály, metodickú podporu, školenia aj testovanie nových nástrojov. Opiera sa o princípy dostupnosti, rovnosti, kvality a bezpečnosti. Ministerstvo ho bude pravidelne aktualizovať podľa vývoja technológií, legislatívy a potrieb škôl.