MIMORIADNE Streľba pri škole v Bratislave?! Žiaci vraj videla muža so zbraňou a počuli výstrely: Na mieste je polícia

BRATISLAVA - Polícia dnes krátko po 13. hodine prijala informáciu, podľa ktorej mali žiaci Základnej školy na Pankúchovej ulici v Bratislave spozorovať neznámeho muža so zbraňou v ruke, pričom niektorí žiaci mali údajne počuť aj výstrely. Polícia hodnovernosť hlásenia preveruje.
"Viaceré hliadky Pohotovostnej motorizovanej jednotky ako aj policajtov Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave V boli okamžite vyslané na miesto a vykonali potrebné úkony zamerané na ochranu života a zdravia," informovala polícia na sociálnej sieti.
Policajti aktuálne preverujú hodnovernosť tohto oznámenia, informácie ktoré sme prijali neboli doposiaľ na mieste vykonanými opatreniami polície potvrdené.
"Zároveň sa v tejto súvislosti obraciame aj na verejnosť, ak občania disponujú akýmikoľvek informáciami týkajúcimi sa predmetného oznámenia, prípadne spozorovali v blízkosti uvedenej lokality pohyb osoby so zbraňou, touto cestou ich žiadame aby nás kontaktovali na bezplatnom čísle polície 158," uviedli.
Bezprostredné nebezpečenstvo pre verejnosť podľa ich slov aktuálne nehrozí.