Kauza chaty pod Ďumbierom vrcholí! Legendárneho chatára vyhodili po 35 rokoch: Drsný odkaz po vyhadzove

ŽILINA - Valné zhromaždenie Klubu slovenských turistov (KST) rozhodlo o ukončení nájomnej zmluvy Chaty Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom v Nízkych Tatrách terajšiemu nájomcovi chaty Igorovi Fabriciusovi. Podľa predsedu KST Petra Šveca bolo dôvodom rokovania o zmluve jej porušenie nájomcom. Chata aj s pozemkom, na ktorom stojí, je vo výlučnom vlastníctve KST. Odvolaný chatár mu posiela drsný odkaz.
Predseda KST priblížil, že na chate bude nasledovať v podstate podobný proces, do ktorého sa pustili aj v prípade iných chát, konkrétne výmenou nájomcu na Téryho chate a na Chate pod Rysmi. „Tie kroky, ktoré sme sa rozhodli urobiť minulý rok, vyplývali z potreby chaty zrekonštruovať, zmodernizovať a vybudovať čističky odpadových vôd. Potrebujeme nájomcov dynamických a nových, ktorí sú na tieto výzvy pripravení a ktorí budú plne súčinní s majiteľmi, aby sme ich zrealizovali,“ priblížil Švec.
Na Chate M. R. Štefánika chcú pokračovať v rekonštrukcii izieb, ktorú začali minulý rok. „Postupne sa chceme dopracovať k našej vízii rozšírenia jedálne a skvalitnenia, zlepšenia a hlavne tej modernizácie služieb pre turistov, aby sa zo Štefáničky stala chata, ktorá patrí do 21. storočia,“ uzavrel.
Odkaz odchádzajúceho chatára
Na svoj vyhadzov reagoval aj samotný dlhoročný chatár Igor Fabricius. "Ahojte, možno sa to už ku mnohým dostalo, valné zhromaždenie včera odhlasovalo moje odvolanie," napísal v nedeľu ráno na sociálnej sieti. "Väčšina delegátov potvrdila, že sú ako ovce, ktoré idú za svojim pastierom a urobia len to čo im pastier povie a pracovná metóda pastiera - pána predsedu je klamať, zavádzať a manipulovať," tvrdí.
"Ďakujem všetkým, ktorí nás podporujete, urobili sme čo sme mohli. Samozrejme, že to nevzdávame, teraz to budú riešiť právnici. Všetko bude tak ako má a verím, že ešte veľa krát budem môcť napísať. Tešíme sa na Vás," dodal.
Už majú nových nájomcov
Novými nájomcami chaty budú od 1. júla Tomáš Hvizdák a Júlia Viktória Imriščáková, ktorí sú zároveň nájomcami Téryho chaty vo Vysokých Tatrách. „Na pozíciu nájomcov Chaty M. R. Štefánika nastupujeme s rešpektom, pokorou a snahou nadviazať na to dobré, čo chata roky ponúka. Momentálne sa sústreďujeme najmä na to, aby sme chatu pripravili na letnu sezónu. Bude nám cťou spolupracovať s terajším personálom i nosičmi,“ uviedli noví nájomcovia.
Podotkli, že rešpektujú dlhoročnú prácu Igora Fabriciusa. „Oceňujeme, čo pre chatu urobil. Verím, že prebratie chaty od bývalého chatára prebehne profesionálne a v pokojnej atmosfére a že si zachováme dobrý pracovný vzťah,“ dodali.
Chata M. R. Štefánika pod Ďumbierom v Nízkych Tatrách bola slávnostne otvorená 9. septembra 1928. Prvým chatárom sa stal Róbert Petrla, ktorý chatu staval.
Iniciatíva Vráťme život Tatrám postup odsudzuje
Iniciatíva Vráťme život Tatrám vyjadrila vážne znepokojenie nad spôsobom, akým došlo k ukončeniu pôsobenia dlhoročného chatára Chaty M. R. Štefánika pod Ďumbierom Igora Fabriciusa. Podľa predsedu iniciatívy Petra Dzurillu celý proces, ktorý predchádzal sobotňajšiemu rozhodnutiu valného zhromaždenia Klubu slovenských turistov, vyvoláva pochybnosti o jeho zákonnosti, transparentnosti a férovosti.
„Sme presvedčení, že spôsob, akým bolo voči pánovi Fabriciusovi postupované, vykazuje znaky tendenčnosti, účelovosti a manipulácie verejnej mienky. Z dostupných informácií si myslíme, že nejde len o spor o jednu horskú chatu, ale aj o otázku rešpektovania základných princípov právneho štátu, spravodlivosti a ľudskej slušnosti,“ uviedol Dzurilla.
Doplnil, že ak má dôjsť k zmene, musí sa tak stať transparentným, dôstojným a spravodlivým spôsobom, ktorý nebude vzbudzovať podozrenia z vopred pripraveného výsledku. „Nie je normálne, aby človek, ktorý desaťročia budoval renomé jednej z najznámejších horských chát na Slovensku, odchádzal za okolností, ktoré v očiach veľkej časti verejnosti vyvolávajú pochybnosti o férovosti celého procesu. Mám vážne obavy, že sa opäť dostaneme do situácie, keď sa bude personál horských chát hľadať cez sociálne siete a inzertné portály,“ dodal Dzurilla.