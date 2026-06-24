Streda24. jún 2026, meniny má Ján, zajtra Olívia, Tadeáš

Ďalší šok v Tatrách: Legendárna Téryho chata zaviedla otváracie hodiny ako bežná krčma!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/Erika Ďurčová, Facebook/horskyvodca.info)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

VYSOKÉ TATRY – Vysokohorské chaty vo Vysokých Tatrách boli odjakživa vnímané ako bezpečné útočisko, kde dvere zostávali pre vyčerpaných turistov otvorené prakticky nepretržite. Jedna z najznámejších a najnavštevovanejších dominánt našich veľhôr, Téryho chata, však najnovšie čelí obrovskej vlne kritiky.

Na sociálnych sieťach sa totiž začala masovo šíriť fotografia zeleného oznamu, ktorý na chate visí a definuje jasne stanovené otváracie hodiny od 9:00 do 20:00. Medzi komunitou turistov táto novinka okamžite vyvolala búrlivé diskusie, vlnu nepochopenia a ostré reakcie. Mnohí návštevníci hôr zostali v nemom úžase, keďže na podobný režim v takýchto nadmorských výškach nie sú zvyknutí.

 
 

Aby toho nebolo málo, turisti upozorňujú na ďalšie obmedzenie, ktoré v priestoroch pribudlo. Na stoloch sa totiž objavil oznam, ktorý striktne zakazuje konzumáciu vlastných prinesených jedál. Tieto dve novinky spolu vytvorili výbušnú kombináciu a pre mnohých skalných návštevníkov Tatier znamenajú porušenie nepísaných horských pravidiel a tradícií.

Reakcie na sociálnych sieťach pod príspevkami na seba nenechali dlho čakať a väčšina z nich neskrýva obrovské sklamanie a hnev. Mnohí ľudia v komentároch upozorňujú, že vysokohorské chaty vznikali primárne ako úkryt pred nepriaznivým počasím a miesto prvej pomoci, nie ako komerčné hotely či mestské kaviarne.

Turisti zúria

„Slečna si asi nevšimla, že je na vysokohorskej chate a nie dolu v Poprade,“ reagovala pohoršene Zita. „Nemám slov, aj Biedronka má dlhšiu otváraciu dobu,“ pridal sa s ironickou narážkou Miloš. Ďalší z komentujúcich, Ondrej, pripomenul staré zvyky: „Chaty vždy boli otvorené 24 hodín denne. Kvôli tomu sú to chaty. Ubytovaní mali raňajky už pred šiestou ráno, po dohode aj skôr.“ „Možno si to pomýlila s butikom v nákupnom centre,“ podotkla Veronika, pričom viacerí diskutujúci zhodne označili zmeny za hanbu a facku klasickej turistike.

Objavujú sa však aj hlasy, ktoré sa snažia situáciu upokojiť. Niektorí turisti uviedli, že chatu navštívili v ranných hodinách ešte pred oficiálnou deviatou a personál ich bez problémov a ochotne obslúžil. Ďalší diskutujúci zasa naznačil, že zverejnenie otváracích hodín môže byť len formálnym naplnením litery zákona či všeobecne záväzného nariadenia obce a v prípade núdze chata nikoho vonku mrznúť nenechá.

Časť turistickej komunity vidí za celým problémom vedenie Klubu slovenských turistov (KST), ktorý chaty vlastní. V diskusiách sa objavujú výzvy na ignorovanie predraženého občerstvenia a balenie vlastnej stravy do ruksakov, ako to bolo zvykom v minulosti. Zavedenie prísneho časového harmonogramu do prostredia, kde o dĺžke túry často rozhoduje nevyspytateľné horské počasie či kondícia turistu, však nateraz zostáva pre verejnosť nepochopiteľným krokom. 

Viac o téme: Otváracie hodinyVysoké TatryTéryho chata
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Zákulisné hry v Tatrách:
Zákulisné hry v Tatrách: Nová nájomkyňa Štefáničky sa prihovorila vo VIDEU! Odvolaný chatár hrozí súdom
Domáce
Chata M. R. Štefánika
Kauza chaty pod Ďumbierom vrcholí! Legendárneho chatára vyhodili po 35 rokoch: Drsný odkaz po vyhadzove
Domáce
Na snímke logo Klubu
Klub slovenských turistov naďalej povedie Peter Švec
Domáce
Chata M. R. Štefánika
Dusno pod Ďumbierom: Legendárneho chatára chcú vyhodiť po 35 rokoch! Dôvod šokuje
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Fico na summite V4: Nebudeme nastoľovať témy, ktoré nás rozdeľujú
Fico na summite V4: Nebudeme nastoľovať témy, ktoré nás rozdeľujú
Správy
V Šamoríne zapálili oheň národných hier Špeciálnych olympiád Slovensko 2026
V Šamoríne zapálili oheň národných hier Špeciálnych olympiád Slovensko 2026
Zoznam TV
V Bratislave došlo popoludní k zrážke električky s maloletou osobou
V Bratislave došlo popoludní k zrážke električky s maloletou osobou
Správy

Domáce správy

AKTUALIZOVANÉ Ďalší útok medveďa: Na
Ďalší útok medveďa: Na Liptove šelma napadla muža! Zasahoval vrtuľník
Domáce
AKTUÁLNE Vážna udalosť medzi
AKTUÁLNE Vážna udalosť medzi Kapušanmi a Prešovom: Na mieste sú záchranné zložky, tvoria rozsiahle kolóny
Domáce
Podľa ministra Huliaka nemajú
Podľa ministra Huliaka nemajú migranti na Slovensku čo hľadať: V tejto téme dokonca skritizoval aj progresívcov
Domáce
Aktuálne: Dopravné obmedzenie a rozsiahle kolóny na ceste pri Prešove, polícia žiada trpezlivosť
Aktuálne: Dopravné obmedzenie a rozsiahle kolóny na ceste pri Prešove, polícia žiada trpezlivosť
Prešov

Zahraničné

Prezidentská kandidátka Peru Keiko
Fujimoriová má v Peru nedostihnuteľný náskok a je blízko víťazstva
Zahraničné
Ilustračné foto
Napätie na hranici: Južná Kórea zadržala severokórejského prebehlíka
Zahraničné
Ilustračné foto
Krvavá štatistika: V Saudskej Arábii už vykonali 100 popráv tento rok
Zahraničné
Ilustračné foto
Senát USA sa vzoprel Trumpovi: Schválil rezolúciu proti operáciám v Iráne
Zahraničné

Prominenti

Liam Payne
Rok a pol od smrti Liama Payna (†31): Už je jasné, kto zdedí jeho miliónový majetok!
Zahraniční prominenti
FOTO Evu Pavlíkovú zdvihli zo
Herečka Eva Pavlíková to natrela Plačkovej manželovi: Je des, že TOTO...
Domáci prominenti
Fight Night Challenge, Ela
Ela z Farmy sa ukázala po plastike pŕs: Fíha, to sú ale bomby!
Domáci prominenti
František Vicena v rozprávke
Trpký osud herca malých postáv: Preslávil sa v S čerty nejsou žerty, uznania sa nedožil: Obesil sa v kúpeľni!
Osobnosti

Zaujímavosti

Pes alebo mačka dokážu
Pes alebo mačka dokážu upokojiť? Omyl, tvrdia vedci! Ešte vám zväčšia stres
Zaujímavosti
Revolúcia v boji so
Revolúcia v boji so slepotou: Vedci opravili gén, ktorý berie ľuďom zrak!
Zaujímavosti
Bezpečný sex nie je
Bezpečný sex nie je len o kondóme: Toto by ste mali vedieť o bezpečných sexuálnych praktikách
vysetrenie.sk
Planéta Zem sa mení:
Planéta Zem sa mení: Vedci odhalili, že časom vznikne nová vodná plocha! Ako k tomu dôjde?
Zaujímavosti

Dobré správy

Myslíte si, že ste
Myslíte si, že ste len unavení? Odborníčka varuje pred príznakmi, ktoré Slováci často ignorujú
vysetrenie.sk
Myslíte si, že sa
Táto banka má službu, o ktorej väčšina Slovákov netuší: Poznáte ju?
Domáce
Staňte sa Milionárom na
Kam by ste sa vybrali, keby ste boli milionárom? Jeden Slovák to čoskoro zistí
Domáce
FOTO Slováci objavujú svoju novú
Slováci majú favorita letnej sezóny: Pochvaľujú si ceny, služby aj možnosti pre rodiny
Domáce

Ekonomika

Najslabší to vzdali ako prví? NBS odhalila, koho najviac zasiahli vyššie odvody!
Najslabší to vzdali ako prví? NBS odhalila, koho najviac zasiahli vyššie odvody!
Megaprojekt Esetu v Bratislave získal dôležité povolenie: Pozrite sa, čo vyrastie na mieste bývalej Vojenskej nemocnice! (foto)
Megaprojekt Esetu v Bratislave získal dôležité povolenie: Pozrite sa, čo vyrastie na mieste bývalej Vojenskej nemocnice! (foto)
Obrovský škandál v Číne: Britská firma chcela bojovať proti sexizmu. Pozrite sa, čo nakoniec pustila do éteru!
Obrovský škandál v Číne: Britská firma chcela bojovať proti sexizmu. Pozrite sa, čo nakoniec pustila do éteru!
Slovensko čaká tvrdé ekonomické vytriezvenie: NBS ukázala čísla, ktoré nepotešia domácnosti ani štát!
Slovensko čaká tvrdé ekonomické vytriezvenie: NBS ukázala čísla, ktoré nepotešia domácnosti ani štát!

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Blackmanova Panama dlho odolávala: Chorvátov spasil náhradník, Modričov zápis do histórie
MS VO FUTBALE 2026 Blackmanova Panama dlho odolávala: Chorvátov spasil náhradník, Modričov zápis do histórie
MS vo futbale
Šok pri varení večere na Slovensku: Prvé dojmy Šimona Nemca po výmene z New Jersey
Šok pri varení večere na Slovensku: Prvé dojmy Šimona Nemca po výmene z New Jersey
NHL
MS VO FUTBALE 2026 Nervy juhoamerického favorita: Neuznaný gól, Kolumbia tŕpla až do posledných sekúnd
MS VO FUTBALE 2026 Nervy juhoamerického favorita: Neuznaný gól, Kolumbia tŕpla až do posledných sekúnd
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Hviezdy Anglicka vyšli naprázdno: Favorit si vylámal zuby na defenzíve Ghany
MS VO FUTBALE 2026 Hviezdy Anglicka vyšli naprázdno: Favorit si vylámal zuby na defenzíve Ghany
MS vo futbale

Auto-moto

FOTO: Mercedes VLE - na dlhé trasy s elektrickým MPV?
FOTO: Mercedes VLE - na dlhé trasy s elektrickým MPV?
Predstavujeme
Križovatka D1 s D4 je komplet
Križovatka D1 s D4 je komplet
Doprava
FOTO: Mercedes-AMG GLE a GLS už aj s mocným osemvalcom
FOTO: Mercedes-AMG GLE a GLS už aj s mocným osemvalcom
Predstavujeme
Na prelome júla a augusta úplne uzavrú diaľničnú križovatku pri Malackách
Na prelome júla a augusta úplne uzavrú diaľničnú križovatku pri Malackách
Doprava

Kariéra a motivácia

MŠVVaM: Nový národný projekt podporí zodpovedné využívanie AI v školách
MŠVVaM: Nový národný projekt podporí zodpovedné využívanie AI v školách
Domáce
Networking na terase: Od princeznej ku kráľovnej biznisu. Inšpirujte sa letným večerom plným ženského lídershipu
Networking na terase: Od princeznej ku kráľovnej biznisu. Inšpirujte sa letným večerom plným ženského lídershipu
Motivácia a inšpirácia
Zasubmituj mi ten report asap: Malý slovník korporátnej slovenčiny, ktorej nikto mimo kancelárie nerozumie
Zasubmituj mi ten report asap: Malý slovník korporátnej slovenčiny, ktorej nikto mimo kancelárie nerozumie
O práci s humorom
Prvé dni v novej práci: Ako zvládnuť onboarding a nezblázniť sa z prívalu informácií?
Prvé dni v novej práci: Ako zvládnuť onboarding a nezblázniť sa z prívalu informácií?
Mám prácu

Varenie a recepty

Neviete, čo variť cez víkend? Týchto 26 receptov zachráni sobotný aj nedeľný obed.
Neviete, čo variť cez víkend? Týchto 26 receptov zachráni sobotný aj nedeľný obed.
Tieto zemiakové jedlá kedysi poznal každý. 14 receptov, na ktoré dnes
Tieto zemiakové jedlá kedysi poznal každý. 14 receptov, na ktoré dnes
6 overených receptov na domáce dresingy. Lepšie v obchode nekúpite
6 overených receptov na domáce dresingy. Lepšie v obchode nekúpite
Rady a tipy
9 bylín svätojánskej noci: Viete, prečo majú až trojnásobnú silu?
9 bylín svätojánskej noci: Viete, prečo majú až trojnásobnú silu?
Rady a tipy

Technológie

Zabudni na pomalý smartfón. Samsung práve predstavil technológiu, ktorá výrazne nakopne mobily a budú vďaka nej rýchlejšie
Zabudni na pomalý smartfón. Samsung práve predstavil technológiu, ktorá výrazne nakopne mobily a budú vďaka nej rýchlejšie
Samsung
Ukrajina spúšťa najväčšiu reformu od začiatku vojny. Zahraničných vojakov láka platom až 11 100 dolárov mesačne
Ukrajina spúšťa najväčšiu reformu od začiatku vojny. Zahraničných vojakov láka platom až 11 100 dolárov mesačne
Moderná vojna a konflikty
AI podvody sú desivo presvedčivé. Viac než polovica obetí pošle peniaze alebo údaje do 30 minút
AI podvody sú desivo presvedčivé. Viac než polovica obetí pošle peniaze alebo údaje do 30 minút
Bezpečnosť
Ako rýchlo by si mal vedieť kráčať podľa veku? Tento jednoduchý test môže veľa prezradiť o tvojom zdraví
Ako rýchlo by si mal vedieť kráčať podľa veku? Tento jednoduchý test môže veľa prezradiť o tvojom zdraví
Veda a výskum

Bývanie

Je nová, ale do prostredia hôr ticho zapadla. Po rokoch je z chalupy zas krásne miesto, kde sa dá zabudnúť na stres
Je nová, ale do prostredia hôr ticho zapadla. Po rokoch je z chalupy zas krásne miesto, kde sa dá zabudnúť na stres
Tieto rastliny vydržia sucho aj horúčavy a aj v extrémoch môžu krásne zakvitnúť! Čo vysadiť do slnečnej páľavy?
Tieto rastliny vydržia sucho aj horúčavy a aj v extrémoch môžu krásne zakvitnúť! Čo vysadiť do slnečnej páľavy?
Vyzerá tradične, no vnútri je všetko inak! Napriek pravidlám je z chalupy perfektné miesto na relax v prírode
Vyzerá tradične, no vnútri je všetko inak! Napriek pravidlám je z chalupy perfektné miesto na relax v prírode
10 izbových rastlín, ktoré milujú vlhko a bude sa im páčiť aj v kúpeľni. Viaceré si vystačia so slabším svetlom
10 izbových rastlín, ktoré milujú vlhko a bude sa im páčiť aj v kúpeľni. Viaceré si vystačia so slabším svetlom

Pre kutilov

Žltnú vám listy na cesnaku? Takto spoznáte, že musí ísť urýchlene zo zeme
Žltnú vám listy na cesnaku? Takto spoznáte, že musí ísť urýchlene zo zeme
Záhrada
Zapli ste v horúčavách klimatizáciu a vyvalil sa zápach? Vyčistite ju bez servisáka za 15 minút
Zapli ste v horúčavách klimatizáciu a vyvalil sa zápach? Vyčistite ju bez servisáka za 15 minút
Vykurovanie
Starostlivosť o ruže po prvom odkvitnutí: Ako vykonať letný rez, aby opäť bohato zakvitli?
Starostlivosť o ruže po prvom odkvitnutí: Ako vykonať letný rez, aby opäť bohato zakvitli?
Okrasná záhrada
Žltnú puky a papriky odmietajú kvitnúť? Zistite, aké časté chyby v júni robíte
Žltnú puky a papriky odmietajú kvitnúť? Zistite, aké časté chyby v júni robíte
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Rozlúčka so slobodou ako z hudobného klipu: Známa Slovenka to pred svadbou rozbalila na Mykonose vo veľkom štýle
Slovenské celebrity
Rozlúčka so slobodou ako z hudobného klipu: Známa Slovenka to pred svadbou rozbalila na Mykonose vo veľkom štýle
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ďalší útok medveďa: Na
Domáce
Ďalší útok medveďa: Na Liptove šelma napadla muža! Zasahoval vrtuľník
AKTUÁLNE Vážna udalosť medzi
Domáce
AKTUÁLNE Vážna udalosť medzi Kapušanmi a Prešovom: Na mieste sú záchranné zložky, tvoria rozsiahle kolóny
Ďalší šok v Tatrách:
Domáce
Ďalší šok v Tatrách: Legendárna Téryho chata zaviedla otváracie hodiny ako bežná krčma!
Los Cristianos na španielskom
Zahraničné
Panika v dovolenkovom raji: Turista zomrel po brutálnom útoku! Páchateľ je na úteku

Ďalšie zo Zoznamu