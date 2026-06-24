Ďalší šok v Tatrách: Legendárna Téryho chata zaviedla otváracie hodiny ako bežná krčma!

VYSOKÉ TATRY – Vysokohorské chaty vo Vysokých Tatrách boli odjakživa vnímané ako bezpečné útočisko, kde dvere zostávali pre vyčerpaných turistov otvorené prakticky nepretržite. Jedna z najznámejších a najnavštevovanejších dominánt našich veľhôr, Téryho chata, však najnovšie čelí obrovskej vlne kritiky.
Na sociálnych sieťach sa totiž začala masovo šíriť fotografia zeleného oznamu, ktorý na chate visí a definuje jasne stanovené otváracie hodiny od 9:00 do 20:00. Medzi komunitou turistov táto novinka okamžite vyvolala búrlivé diskusie, vlnu nepochopenia a ostré reakcie. Mnohí návštevníci hôr zostali v nemom úžase, keďže na podobný režim v takýchto nadmorských výškach nie sú zvyknutí.
Aby toho nebolo málo, turisti upozorňujú na ďalšie obmedzenie, ktoré v priestoroch pribudlo. Na stoloch sa totiž objavil oznam, ktorý striktne zakazuje konzumáciu vlastných prinesených jedál. Tieto dve novinky spolu vytvorili výbušnú kombináciu a pre mnohých skalných návštevníkov Tatier znamenajú porušenie nepísaných horských pravidiel a tradícií.
Reakcie na sociálnych sieťach pod príspevkami na seba nenechali dlho čakať a väčšina z nich neskrýva obrovské sklamanie a hnev. Mnohí ľudia v komentároch upozorňujú, že vysokohorské chaty vznikali primárne ako úkryt pred nepriaznivým počasím a miesto prvej pomoci, nie ako komerčné hotely či mestské kaviarne.
Turisti zúria
„Slečna si asi nevšimla, že je na vysokohorskej chate a nie dolu v Poprade,“ reagovala pohoršene Zita. „Nemám slov, aj Biedronka má dlhšiu otváraciu dobu,“ pridal sa s ironickou narážkou Miloš. Ďalší z komentujúcich, Ondrej, pripomenul staré zvyky: „Chaty vždy boli otvorené 24 hodín denne. Kvôli tomu sú to chaty. Ubytovaní mali raňajky už pred šiestou ráno, po dohode aj skôr.“ „Možno si to pomýlila s butikom v nákupnom centre,“ podotkla Veronika, pričom viacerí diskutujúci zhodne označili zmeny za hanbu a facku klasickej turistike.
Objavujú sa však aj hlasy, ktoré sa snažia situáciu upokojiť. Niektorí turisti uviedli, že chatu navštívili v ranných hodinách ešte pred oficiálnou deviatou a personál ich bez problémov a ochotne obslúžil. Ďalší diskutujúci zasa naznačil, že zverejnenie otváracích hodín môže byť len formálnym naplnením litery zákona či všeobecne záväzného nariadenia obce a v prípade núdze chata nikoho vonku mrznúť nenechá.
Časť turistickej komunity vidí za celým problémom vedenie Klubu slovenských turistov (KST), ktorý chaty vlastní. V diskusiách sa objavujú výzvy na ignorovanie predraženého občerstvenia a balenie vlastnej stravy do ruksakov, ako to bolo zvykom v minulosti. Zavedenie prísneho časového harmonogramu do prostredia, kde o dĺžke túry často rozhoduje nevyspytateľné horské počasie či kondícia turistu, však nateraz zostáva pre verejnosť nepochopiteľným krokom.