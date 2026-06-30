Napätie pod Ďumbierom graduje: Legendárny chatár sa vzoprel KST, zo Štefáničky sa odísť nechystá

NÍZKE TATRY – Okolo jednej z najznámejších a najstarších vysokohorských chát na Slovensku sa rozpútal nekompromisný mocenský a právny boj. Chata M. R. Štefánika pod Ďumbierom, familiárne známa ako Štefánička, čelí turbulentným dňom po tom, čo jej dlhoročný chatár Igor Fabricius dostal od majiteľa objektu predčasnú výpoveď z nájmu. Hoci termín vypršania zmluvy je určený na 30. júna, ostrieľaný chatár, ktorý ikonu Nízkych Tatier vedie už viac ako tri dekády, sa odísť rozhodne nechystá a výpoveď považuje za neplatnú.
Klub slovenských turistov (KST), ktorý je vlastníkom 102-ročnej chaty, odhlasoval predčasné ukončenie nájomnej zmluvy počas júnového valného zhromaždenia. Oficiálnym dôvodom radikálneho kroku malo byť neuhradenie zálohy na prípadné pokuty za porušenie nájomnej zmluvy v stanovenom termíne. Igor Fabricius, ktorý stojí na čele Štefáničky už 35 rokov, však celú situáciu vidí úplne inak a mieni sa brániť právnou cestou.
„My sa nikam nechystáme 1. júla. Mám platnú zmluvu do roku 2030. Moji právnici napadli hlasovanie na valnom zhromaždení, označili ho za neplatné. Ak vedenie KST v stredu nepríde so súdnym príkazom, tak my neodchádzame,“ vyhlásil rázne chatár pre STVR. Pre personál chaty tak bude posledný júnový deň len ďalším bežným pracovným dňom spojeným s ranným nákupom a tradičnou vynáškou tovaru.
Podpora od turistov a odhodlanie pokračovať
Počas uplynulého víkendu, ktorý mal byť pre staré osadenstvo pôvodne posledným, zažila Štefánička obrovský nápor návštevníkov. Mnohí turisti merali cestu pod Ďumbier primárne preto, aby vyjadrili sympatie a osobnú podporu chatárovi, s ktorým je chata spätá už vyše tridsať rokov.
Igor Fabricius prostredníctvom sociálnych sietí verejnosť ubezpečil, že prevádzka chaty pokračuje v štandardnom režime. „Ak nás prídu pozrieť z vedenia KST, poukazujeme im, čo sa na chate urobilo za posledných 8 mesiacov ako tu neboli a postaráme sa o nich ako o každého iného návštevníka. Chatu neobchádzajte, do nosičov skaly nehádžte, sme to stále my a odísť sa nechystáme,“ uviedol.
Na druhej strane, Klub slovenských turistov už intenzívne pripravuje prebratie objektu. Novým nájomcom Štefánikovej chaty by mala byť spoločnosť, ktorá od minulej jesene spravuje aj Téryho chatu vo Vysokých Tatrách. Vedenie KST dokonca začalo hľadať nových zamestnancov na uvoľnené pozície prostredníctvom známeho inzertného portálu. Predseda KST Peter Švec sa k citlivej téme a konkrétnym krokom zatiaľ vyjadruje zdržanlivo, no podotkol, že všetky pripravované opatrenia sú robene výhradne v záujme samotnej chaty.