Verešová po boku hollywoodskej hviezdy: V Karlových Varoch sa stretla s oscarovým hercom!

KARLOVY VARY - Andrea Verešová opäť ukázala, že sa pohybuje v spoločnosti zvučných mien. Slovenská modelka sa počas filmového festivalu v Karlových Varoch odfotila s hollywoodskym hercom Jeffreym Wrightom, ktorý patrí medzi najrešpektovanejšie osobnosti svetovej kinematografie.
Karlove Vary počas filmového festivalu každoročne prilákajú množstvo filmových hviezd a nechýbajú ani známe tváre zo slovenského a českého šoubiznisu. Tento rok medzi nimi nechýbala ani Andrea Verešová, ktorá si odniesla aj jeden výnimočný moment.
Modelka sa pochválila spoločnou fotografiou s americkým hercom Jeffreym Wrightom. Ten patril medzi najväčšie hviezdy festivalu a jeho prítomnosť v Karlových Varoch vzbudila veľkú pozornosť. Wright má za sebou desiatky filmových a seriálových úloh. Diváci ho poznajú napríklad z bondovky Casino Royale, filmu The Batman či zo seriálu Westworld. Za svoju úlohu vo filme American Fiction získal Oscara za najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe.
Verešová pri spoločnom zábere pôsobila elegantne a fanúšikov potešilo, že sa podelila aj o takýto moment zo zákulisia prestížneho festivalu. Karlovarský festival opäť potvrdil, že je miestom, kde sa stretávajú hviezdy svetového filmu aj osobnosti spoločenského života.
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