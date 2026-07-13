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Absolútne BARBARSTVO! Majiteľ zverejnil šokujúce VIDEO, po odchode dovolenkárov našiel totálnu SPÚŠŤ

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(Zdroj: Repro foto Instagram/zacvideosat)
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ZÁHREB - Toto ste ešte nevideli. Šokujúci pohľad sa naskytol prenajímateľovi apartmánového domu v Chorvátsku, keď po odchode turistov našiel svoj ubytovací priestor v stave, ktorý pripomínal skôr nočnú moru než miesto na dovolenku. Zverejnené video, ktoré zachytáva obrovský neporiadok, okamžite pobúril verejnosť.

Na sociálnych sieťach sa neraz objavia zábery frustrovaných prenajímateľov, ktorí musia riešiť extrémny neporiadok a poškodenia v apartmánoch po odchode niektorých turistov. Jeden z posledných najdiskutovanejších záberov ukazuje úplne zdevastovaný byt v Chorvátsku, ktorý mal byť podľa autora videa obsadený hosťami z Anglicka.

Zverejnené video ukazuje stav apartmánu po odchode hostí – rozhádzané predmety, bordel, špinu, poškodený nábytok a celkový chaos. V bazéne skončili aj záhradné stoličky, všade sa povaľovali prázdne fľaše od alkoholu.

„Toto nie je zábava, ale čisté barbarské opíjanie sa a primitívne správanie. Ak takýto hluk, krik a vyčíňanie trvalo celé dni, kde boli susedia, aby to nahlásili polícii? Okrem polície mal byť okamžite informovaný aj majiteľ ubytovania, aby mohol zasiahnuť včas. Ničenie cudzieho majetku a narúšanie verejného pokoja sa nedá ospravedlniť ani alkoholom, ani tým, že to nazvú ‘zábavou’,“ napísal jeden v komentári. „Keby ste dnu pustili psov, našli by ste to v lepšom stave,“ neodpustil si ďalší, pričom viacerí sa v tejto súvislosti pozastavovali nad zákazmi domácich zvierat v apartmánoch.

Na video reagovala okrem iných aj speváčka Jelena Jevremović, ktorá upozornila, že slušnosť nesúvisí s tým, koľko človek zaplatí za ubytovanie. „Keď odchádzam z hotelovej izby, upracem po sebe, umyjem riad, usteliem posteľ. Je jedno, či som zaplatila 50 alebo 500 eur – tomu sa hovorí základná výchova,“ napísala. V šoku ostala aj populárna chorvátska influencerka Ella Dvornik. „Ako to dokážu? Vyzerá to ako scéna z filmu,“ dodala.

Prenajímatelia radia, ako sa chrániť

Pod príspevkom sa rozbehla rozsiahla diskusia, v ktorej sa ozvali ďalší prenajímatelia so svojimi skúsenosťami a odporúčaniami. „Vy ste ešte dobre dopadli. Po festivale Exit vieme, ako vie vyzerať celý Novi Sad. Smetie sa dá upratať, ale bazén vždy vypustíte – ani najlepšia chémia nezvládne všetko,“ píše jeden z nich.

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„Prenajímame vily a máme jasné podmienky: nájomná zmluva, vratná kaucia, fotodokumentácia pri príchode hostí a kontrola identity. Ak pracujete cez Booking alebo Airbnb, škodu treba nahlásiť včas – majú mechanizmy na riešenie takýchto prípadov. Toto vyzerá ako úmyselné poškodenie a treba to oznámiť polícii,“ radí ďalší.

„Na Bookingu sme nastavili, aby sa náš inzerát určitým používateľom vôbec nezobrazoval,“ opisuje skúsenosti iný podnikateľ.

Viac o téme: DovolenkaBordelChorvátsko
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