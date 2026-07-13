Hasiči v Žilinskom kraji v akcii: Za týždeň zasahovali 75-krát, najmä pri nehodách

Zásah hasičov v Žilinskom kraji (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)
ŽILINA - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 75-krát. Šestnásť zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie zasahovali pri dopravných nehodách, a to 31-krát. V 23 prípadoch poskytovali technickú pomoc a tri zásahy sa týkali nebezpečných látok. Absolvovali tiež dve cvičenia.