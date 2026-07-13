Taraba ohlásil výzvu: 150 miliónov eur pre firmy, slovenský priemysel čaká VEĽKÁ modernizácia

BRATISLAVA - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) ohlásil spustenie výzvy za 150 miliónov eur na modernizáciu priemyslu. Priemyselným podnikom umožní investovať do zvyšovania energetickej efektívnosti a najmodernejších technológií i znížiť náklady na spotrebu energie. Výzva je financovaná z Modernizačného fondu. Informoval o tom na pondelkovej tlačovej konferencii. Žiadosti je možné podávať do 16. októbra.
Nová podpora
„Prišli sme s ideou, že predstavíme priemyselnú výzvu, schému pre podniky, aby si mohli zmodernizovať svoje výrobné haly,“ podotkol Taraba poukazujúc na množstvo najmä menších a stredných podnikateľov, zápasiacich so starými strojmi či energeticky náročným vykurovaním.
Výzva je podľa neho ďalším stimulom pre slovenský priemysel aj ekonomiku. Nejde pritom len o samotnú modernizáciu, ale aj zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu i ochranu životného prostredia. Určená je predovšetkým pre priemyselné podniky, dodávateľov elektriny, tepla, plynu, ale tiež vodárenské spoločnosti.
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Žiadatelia môžu získať dotáciu od 300.000 do piatich miliónov eur na modernizáciu výrobných a administratívnych budov v rámci priemyselných areálov. Rovnako tak dotáciu od jedného do 30 miliónov eur do modernizácie výrobných priemyselných technológií, ktoré zvýšia energetickú efektívnosť.
Na čo peniaze pôjdu?
Medzi konkrétne podporené aktivity patrí napríklad zateplenie budovy, strechy, výmena okien a dverí priemyselných budov určených na hospodársku činnosť, modernizácia osvetlenia, vykurovacích systémov, systémov prípravy teplej vody či chladenia alebo vetrania. Ale tiež modernizácia rozvodov energie, inštalácia výrobných strojov, prístrojov a technológií za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti.
Žiadateľ musí predložiť projektovú dokumentáciu a rovnako disponovať právoplatným stavebným povolením na realizáciu investičného projektu. Súčasťou projektovej dokumentácie musí byť aj energetické hodnotenie, teda dokument o energetickom posúdení budov. Výzva spolu s podmienkami na získanie dotácie je dostupná na webe Environmentálneho fondu.