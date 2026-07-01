Hygienici sťahujú z trhu NEBEZPEČNÝ tanier: Našli v ňom KARCINOGÉNNU látku, nepoužívajte ho!

BRATISLAVA - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred nevyhovujúcim melamínovým tanierom z Číny, ktorý sa objavil v slovenskej obchodnej sieti. Laboratórne testy preukázali nadlimitný únik formaldehydu, látky s možnými dlhodobými zdravotnými rizikami. Úrady nariaďujú stiahnutie výrobku z trhu a spotrebiteľom odporúčajú, aby ho nekupovali, nepoužívali a vrátili späť do predajne.
V obchodnej sieti na Slovensku sa nachádza ďalší nevyhovujúci výrobok, upozorňuje ÚVZ SR. Ide o "melamínový tanier" s označením EAN kódu 7521890473727, ITEM NO: 47372, výrobná šarža: NO. 2212‑B, výrobca GIANT STAR ENTERPRISE LIMITED, krajina pôvodu Čína. Výrobok bol odobratý v rámci kontrol Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku.
Laboratórne testy odhalili prekročenie limitu formaldehydu
Podľa skúšok vykonaných Národným referenčným laboratóriom pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Poprade, testovaný tanier nespĺňa požiadavky nariadenia Komisie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch určených na kontakt s potravinami. „Testovaná šarža presiahla limity v parametri obsah formaldehydu, ktorého špecifický migračný limit je 15 mg/kg,“ uvádza Úrad verejného zdravotníctva SR.
Úrad dodáva, že riziko akútneho ohrozenia zdravia je nízke, avšak dlhodobá expozícia formaldehydu môže mať nepriaznivý vplyv na endokrinný a imunitný systém a reprodukciu. „Z týchto dôvodov je pre formaldehyd ustanovený v právnych predpisoch limit a jeho presiahnutie sa testuje,“ doplnil úrad.
Výrobok sa sťahuje z trhu, nekupujte sa ho a nepoužívajte
Príslušné úrady verejného zdravotníctva prijali opatrenia na stiahnutie výrobku z trhu v SR. Produkt bude zároveň nahlásený do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF), ktorý slúži na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných potravinách a materiáloch v rámci EÚ.
Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje, že výrobok sa môže stále nachádzať v predaji. Spotrebiteľom preto odporúča nekupovať uvedený výrobok, nepoužívať už zakúpený tanier a vrátiť ho do miesta predaja.