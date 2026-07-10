Zastávka na diaľnici sa zmenila na HOROR: Lekárke takmer odtrhli prst dvere na toalete!

VIEDEŇ - Krátka zastávka na diaľnici sa pre viedenskú lekárku zmenila na bolestivý incident. Pri odchode z toalety jej prudko zatvárajúce sa kovové dvere privreli prst tak silno, že koncový článok zostal visieť len na kúsku kože. Žena utrpela vážne zranenia a doteraz má problémy s pohybom prsta. Od spoločnosti žiada odškodné vo výške 50‑tisíc eur.
Krátka zastávka na diaľničnom odpočívadle sa pre praktickú lekárku z Viedne zmenila na dramatický incident, píše portál Heute. Po návrate z kongresu v Taliansku cestovala spolu s kolegyňou po južnej diaľnici smerom do Viedne. Tesne pred Wolfsbergom si urobili prestávku na parkovisku Gönitz, kde došlo k vážnemu úrazu.
Podľa výpovede lekárky sa nehoda stala vo chvíli, keď vychádzala z toalety a v ruke držala mobilný telefón. Chcela ho podať kolegyni stojacej vonku, pričom si pravú ruku oprela o kovový rám dverí. V tom momente sa ťažké kovové dvere prudko zatvorili a privreli jej prstenník. Úder bol tak silný, že koncový článok prsta zostal visieť len na kúsku kože a okamžite začal masívne krvácať. S vážnym poranením skončila v nemocnici. Bolesti boli podľa jej slov také intenzívne, že napriek liekom dva dni nedokázala spať. Incident sa stal ešte 7. júna a lekárka má dodnes problémy s pohybom prsta. Nie je jasné, či bude prst po prišití dlhodobo plne funkčný.
Lekárka žiada 50-tisíc eur
Poškodená medzičasom poverila právnika a od spoločnosti Asfinag žiada 50‑tisíc eur ako náhradu škody a ušlého zárobku, keďže svoju ambulanciu môže viesť len obmedzene. Jej právny zástupca upozorňuje, že takýto zatvárací mechanizmus by mohol spôsobiť ešte vážnejšie následky, najmä u detí.
Asfinag uvádza, že podobné toalety sú na približne stovke odpočívadiel v Rakúsku a doteraz neevidujú žiadne porovnateľné prípady. Spoločnosť oznámila, že incident preverí, no na prvý pohľad nevidí svoje pochybenie. Poškodenej zároveň zaželala skoré zotavenie.