Viskupič otvorene: Minister financií by mal predložiť realistický rozpočet

BRATISLAVA - Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) by mal na rok 2027 predložiť realistický rozpočet a nie taký ako na rok 2026, ktorý bol pripravený ako príliš optimistický. Uviedol to v utorok na tlačovej besede poslanec opozičnej strany Sloboda a Solidarita Marián Viskupič v reakcii na júnovú makroekonomickú prognózu, ktorú v pondelok (29. 6.) zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.
„Od ministra financií očakávame realistický rozpočet, ktorý bude znamenať v prvom rade šetrenie a nie ožobračovanie občanov, podnikateľov, na úkor ich peňaženiek. Minister Kamenický si nemôže stavať vzdušné zámky a absurdné ciele, ktoré nikdy nedosiahneme, a to len preto, aby mohli rozdávať a kradnúť, ako je to typické pre túto koalíciu,“ povedal Viskupič.
archívne video
„Dnes už máme za sebou dve oficiálne daňové prognózy ministerstva financií - z februára a z júna, ktoré jasne obviňujú ministra financií Ladislava Kamenického z klamstva. Aj februárová, aj aktuálna júnová prognóza hovoria, že rozpočet bol postavený na príliš optimistických predpokladoch,“ podčiarkol. Analytici MF podľa Viskupiča usvedčili pred celým Slovenskom vlastného ministra z klamstva. „Realita je taká, že občania aj podnikatelia platia čoraz viac, ale ani tieto vyššie dane nestačia na to, aby si vláda splnila svoje vlastné rozpočtové plány,“ poznamenal.
„Preto sa pýtame ministra financií, ako mohol vláde predložiť (vlani) rozpočet, ktorý už po niekoľkých mesiacoch vyvrátili jeho vlastné analytické útvary. Ak boli rozpočtové príjmy nadhodnotené, na základe čoho teda vláda plánovala deficit?“ doplnil Viskupič. Dobrá správa nie je podľa neho to, že zo stagnujúcej ekonomiky, v podstate s nulovým rastom, štát dokáže vybrať na daniach čoraz viac peňazí. „To vôbec nie je dobrá správa, to je zlá správa, špeciálne pre budúcnosť,“ povedal.
Tento rok výdavky štátu podľa neho výrazne rastú
Tento rok výdavky štátu podľa neho výrazne rastú a opäť budú najvyššie v histórii. „Toto skutočne nie je konsolidácia. Je to priznanie, že vláda od začiatku postavila rozpočet na chybných predpokladoch. Vyzývame preto ministra financií aj vládu, aby pri rozpočte na budúci rok neklamali a nezavádzali, tak ako to robili pri tohtoročnom rozpočte,“ dodal Vikupič.
V najnovšej makroekonomickej prognóze Inštitút finančnej politiky pri MF SR 29. júna uviedol, že slovenská ekonomika by mala v budúcom roku rásť o 1,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). To je podľa MF vyšší rast, ako očakáva Francúzsko (0,8 %) či Nemecko (1,1 %), a prevyšuje aj priemer eurozóny (1,2 %). HDP by mal podľa prognózy OECD v roku 2027 stúpnuť o 1,6 % a podľa predikcie Národnej banky Slovenska o 1,9 %.