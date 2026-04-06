Miške (9) zasiahla do detstva zákerná rakovina! Nádej z Anglicka, zúfalá matka prosí o pomoc

BRATISLAVA - Miška má len 9 rokov a diagnózu neuroblastóm 4. stupňa. Na Slovensku jej už pomôcť nevedia, nádejou je však pre ňu liečba vo Veľkej Británii.
Miška už päť rokov bojuje s vážnou chorobou. Je ňou sa neuroblastóm 4. stupňa. "Nikdy som si nepredstavovala, že budem jedného dňa písať takúto správu a prosiť cudzích ľudí o pomoc. Dnes ale bojujem o to najvzácnejšie - o život svojho dieťaťa," napísala Miškina mama.
V prípade jej dcéry ide o veľmi agresívny nádor. Namiesto bezstarostného detstva Miška pozná len nemocničné izby, chemoterapie a bolesť. Jej mama ju vychováva sama a robí všetko, čo je v jej silách, aby dcérke dala šancu prežiť. Podľa lekárskych vyšetrení sa nádor nachádza v nadobličkách s metastázami do kostí a kostnej drene.
Na Slovensku už skúsili všetko, čo sa dá a ďalší liek pre ňu nemajú. Lekári jej dávajú jedinú reálnu šancu. Je ňou GD2-cielená CAR-T bunková terapia v Great Ormond Street Hospital v Londýne – jednom z najlepších detských onkologických centier na svete. Ide o modernú, vysoko špecializovanú imunoterapiu, pri ktorej sa vlastné bunky imunitného systému dieťaťa geneticky upravia tak, aby dokázali cielene ničiť nádorové bunky. Na rozdiel od chemoterapie ide o liečbu, ktorá cieli priamo na príčinu ochorenia a šetrí zdravé bunky.
Finančné náklady na liečbu predstavujú 553 400 GBP, čo je približne 635 000 eur. Liečba nie je hradená zdravotnou poisťovňou a musí byť uhradená v plnej výške. Prebieha zbierka na Donio, ktorá má pomôcť potrebnú sumu vyzbierať.