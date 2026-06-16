Muž trafil výnimočný JACKPOT na vesmírnom stieracom lose: Nastal obrovský a neférový ZVRAT, nedostane nič!

INDIANAPOLIS - Muž z amerického štátu Indiana mal to šťastie, že po zotretí losu sa díval na oznámenie o výhre v jackpote. Celý natešený sa rozhodol kontaktovať spoločnosť, ktorá tiket vydala a zrejme sa už v mysli vo veľkom tešil na to, ako s jackpotom naloží. Jeho radosť však mala krátky život a prišlo rozčarovanie a hnev. Nakoniec totiž nič nevyhral!
O prípade informoval portál The Sun. Muž si totiž v snahe získať rýchle bohatstvo bez veľkej snahy kúpil netradičný nový los s vesmírnymi príšerkami zo známej videohry "Space Invaders". Tiket ho príjemne prekvapil, pretože po zotretí sa naňho "usmievala" výhra vo výške 100-tisíc dolárov, čo je asi 86-tisíc eur. Los vydala lotériová spoločnosť Hoosier Lottery. Do tej aj výherca Mike Fields z amerického Indianapolisu mal namierené.
Nezaplatia mu nič, vraj išlo o chybu
Podľa denníka The Sun si však muž z lotériovej spoločnosti žiadnu výhru neodniesol a nemal na ňu vraj ani nárok. Za všetko totiž mohla technická tlačová chyba. Fields sa posťažoval pre FOX 59. "Nikdy nám nepovedali "nie". Len sa nechali počuť, že dnes nám nič nezaplatia a vlastne žiadne ďalšie informácie, okrem toho, že budeme informovaní poštou do 30 dna, sme nedostali," kritizuje spoločnosť nahnevaný Fields.
Podľa spoločnosti Hoosier Lottery vraj za všetko môžu tlačové nepresnosti. Čiastky, ktoré boli vytlačené na losoch, sa totiž nezhodovali s oficiálnym záznamom lotérie, a preto na ne výherca nemal nárok.
Nebol sám, druhý muž nezískal absolútne nič
Fields tak odišiel s len 20-dolárovou výhrou, pričom podobný prípad zaznamenal aj istý Glendon Jones. Ten si zas myslel, že sa dostal k výhre 2 500 dolárov. Aj uňho išlo o omyl. "Prídem a oni mi hovoria, že je to nejaký chaos, tlačová chyba a že mám proste smolu," vyriekol Jones, ktorý tiež neskrýval emócie. Ten však neodišiel s vôbec žiadnou výhrou. "Štát by to mal platiť. Láskavo si opravte svoje technické problémy, lebo toto nie sú chyby, ktorých by sa dopustili hráči," sekundoval nespokojným mužom v komentároch jeden z používateľov sociálnej siete.