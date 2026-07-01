Rozprávkový začiatok leta: Medzi tromi hlavnými výhercami v Eurojackpote je aj Slovák! Získal státisíce

BRATISLAVA - Posledný júnový večer zmenil život ďalšiemu Slovákovi, ktorý bude na utorkové žrebovanie Eurojackpotu spomínať do konca svojho života. V prestížnej nadnárodnej číselnej lotérii totiž padli tri hlavné výhry a medzi elitnou trojicou šťastlivcov figuruje aj tipujúci zo Slovenska. Vstup do druhej polovice roka tak oslávi s poriadne tučným bankovým kontom.
V utorkovom žrebovaní sa na troch európskych stávkarov usmialo neuveriteľné šťastie, keď na svojich tiketoch dokázali správne uhádnuť kompletnú kombináciu piatich hlavných čísel a jedného dodatkového euročísla.
Novopečený slovenský boháč, spoločne s výhercami z Chorvátska a Nemecka, získal fantastickú sumu 415 489 eur. Zahraničné médiá už stihli spresniť, že nemecký víťaz podal svoj šťastný tiket v Brémach a chorvátsky hráč skúsil šťastie v meste Ogulin, pričom do hry investoval len skromných šesť eur. Podrobnosti o slovenskom výhercovi a meste, kde bol úspešný tiket podaný, zatiaľ zostávajú tajomstvom.
Ak ste v utorok večer hrali aj vy, rýchlo si skontrolujte svoje peňaženky a podané tikety. Kombinácia, ktorá trom Európanom priniesla rozprávkové bohatstvo, pozostávala z týchto vyžrebovaných čísel: 12, 19, 34, 44, 50 a euročísla 3 a 8.
Číselné lotérie sú určené pre osoby od 18 rokov. Hrajte zodpovedne, hrajte pre radosť.