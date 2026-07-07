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Mladí, pozor: táto adresa v Prahe porazí internát na celej čiare. A rodičia za ňu nakoniec poďakujú

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Index vo vrecku, Praha na dosah — a zrazu je tu otázka, ktorú nikto nerieši včas: kam zložiť hlavu na päť rokov štúdia? Najmä keď ste Slovák a domov to máte cez celú republiku. Existuje variant, pri ktorom peniaze nezmiznú nenávratne. Práve naopak.

Povedzme si to na rovinu. Internát? Tenké steny, spoločná chladnička plná cudzieho jedla a sused, ktorý v noci žije svoj najlepší život. A pre Slovákov ešte jedna nepríjemnosť navyše — miesto na internáte nie je istota. Pridelenie býva lotéria, dojíždzajúci a mimopražskí často ťahajú za kratší koniec a riešia to na poslednú chvíľu. Podnájom? Mesiac čo mesiac pošlete majiteľovi peknú sumu — a po piatich rokoch vám zostane akurát priečinok výpisov z účtu. Spolubývanie „na chvíľu“, ktoré sa natiahne na celé štúdium? Poznáte to.

Lenže ono to ide aj inak. A kupodivu jednoduchšie, než by ste čakali — aj keď rodina rieši bývanie na diaľku z druhej krajiny.

Nájom je ako voda v piesku. Toto nie

Vezmite ceruzku. Päť rokov, každý mesiac platba za bývanie — či už internát, alebo podnájom. Spočítajte to. Vyjdú vám statisíce, ktoré doslova pretečú pomedzi prsty. Výsledok po promócii? Titul a nula na účte, čo sa bývania týka.

Mladí, pozor: táto adresa
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A teraz ten obrat: čo keby úplne rovnaké peniaze nešli cudziemu človeku, ale splácali niečo, čo je nakoniec vaše? Namiesto nájmu splátka. Namiesto „nejako som to prebýval“ rovno „mám v Prahe vlastný byt“. Rozdiel ako nebo a dudy.

A presne sem zapadá Atrium Petřiny — projekt moderných študentských jednotiek, aký u nás zatiaľ ťažko hľadať.

Zabudnite na predstavu „internát“. Toto je úplne iná váha

Vymažte si z hlavy oprýskané chodby a kuchynku, kde sa nedá pohnúť. Atrium Petřiny je čistý, moderný dom s recepciou — atmosférou bližšie dizajnovému bytu než študentskej ubytovni.

Jednotky sa prenajímajú, pardon, predávajú kompletne zariadené a pripravené na okamžité nasťahovanie. Žiadna fráza — doslova dorazíte s kufrom a ste doma. Čo na vás čaká vnútri:

  • plne vybavená kuchyňa, kde uvaríte normálne jedlo, nielen zalejete instantku
  • vlastná práčka priamo v jednotke — koniec vozenia bielizne cez pol mesta, nieto ešte cez pol republiky domov k mame
  • kompletný nábytok — posteľ, stôl, skriňa, nič neriešite

A ešte jedna vec: dom presne sedí na trend, ktorý na západe jazdí už roky — takzvané purpose built student accommodation, teda bývanie šité študentom na mieru od základu, nie narýchlo prerobený panelák. V Česku je Atrium Petřiny prakticky jediné svojho druhu.

Lokalita, ktorú vám budú závidieť

Petřiny patria k miestam, kde sa v Prahe jednoducho dobre dýcha. Metro, električku aj autobus máte hneď po ruke — či dochádzate na Albertov, do Dejvíc alebo do centra, ste tam bez nervov. A keď je hlava plná, okolité parky sú ako stvorené na ranný beh, učenie na lavičke alebo obyčajné vyčistenie hlavy pred skúškovým.

Pár ďalších lahôdok, ktoré vám zjednodušia život:

  • Lidl priamo v dome — nákup zvládnete pokojne v pyžame, len zídete výťahom
  • možnosť parkovacieho miesta, ak medzi Prahou a Slovenskom jazdíte autom
  • bezbariérový dom — pohodlný prístup pre každého

Toto nie je „nejako to päť rokov vydržím“. Toto je bývanie, na ktoré sa budete tešiť — aj keď sa vraciate z víkendu doma na Slovensku.

Časť pre rodičov (pokojne im ju prepošlite)

Teraz to začne dávať zmysel aj tým, čo štúdium platia. Peniaze poslané za internát alebo podnájom sú utopené — zmiznú a už sa nevrátia. Splátka za vlastnú jednotku je oproti tomu majetok, ktorý zostáva v rodine.

Princíp je jednoduchý: namiesto toho, aby rodičia päť rokov sypali peniaze do cudzieho vrecka, splácajú rovnakou sumou vlastný byt. Po promócii ho rodina môže ďalej držať, prenajímať, alebo predať — a na rozdiel od nájmu po ňom niečo zostane. Pražské nehnuteľnosti navyše dlhodobo patria k najžiadanejším v krajine, takže priestor pre rast hodnoty tu reálne existuje.

Ale buďme féroví: konkrétny výnos vám nikto nezaručí. Ceny síce dlhodobo rástli, krátkodobo ale môžu kolísať, hypotéka nesie úroky a poplatky a pri predaji číhajú dane a náklady. Päť rokov je navyše pomerne krátky čas. Nejde o to rýchlo zbohatnúť — ide o to, že peniaze, ktoré by ste za bývanie minuli tak či tak, namiesto miznutia v nájme budujú majetok. Ten rozdiel doceníte až s odstupom.

Mladí, pozor: táto adresa
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Pre slovenskú rodinu sa navyše oplatí pamätať na pár vecí navyše: financovanie českej nehnuteľnosti zo Slovenska (kde si vziať hypotéku a v akej mene), kurzové riziko medzi eurom a českou korunou, a daňové povinnosti pri prípadnom prenájme či predaji v Česku. Než sa pre to rodina rozhodne, vyplatí sa prejsť si konkrétne čísla s nezávislým finančným alebo hypotekárnym poradcom, ktorý pozná cezhraničné financovanie.

Tak čo — kde budete bývať?

Študentské roky v Prahe sú jedna z najlepších kapitol života. Bola by škoda pretrápiť ich v paneláku, kam sa hanbíte pozvať návštevu. Atrium Petřiny dáva zmysel zo všetkých strán — študentovi, ktorý konečne chce moderné bývanie v top lokalite, aj rodičom, ktorí radšej splácajú vlastný byt než cudzí nájom.

Otázka „kde budem bývať“ má tentoraz odpoveď, na ktorú budete o päť rokov spomínať v dobrom. Pokojne aj s vlastnými kľúčmi v ruke.

Text má informatívny a propagačný charakter a nepredstavuje finančné ani investičné poradenstvo. Pred rozhodnutím o kúpe nehnuteľnosti alebo dojednaní hypotéky odporúčame konzultáciu s nezávislým odborníkom.

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