Sú známe nominácie v ankete Homofób roka 2026: Neuveríte, KTO je medzi navrhovanými osobami!

BRATISLAVA - Pravidelná anketa Homofób roka sa stala už takou tradičnou záležitosťou, ktorá každých 12 mesiacov mapuje kontroverzné výroky osobností vo verejnom priestore. Nezriedka ide hlavne o politikov, ktorí v rozhovoroch vyrieknu kontroverzné či inak nepriateľské výroky voči LGBTI komunite a im podobným osobám. Tentokrát sa takéto výroky zrodili v ústach ľudí, o ktorých by ste to na prvé počutie nečakali.
Anketa vychádza pravidene pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii a transfóbii (IDAHOT) a vyhlásili ju mimovládne organizácie ako Inštitút ľudských práv (IĽP) a Dúhové Slovensko n.z. Ide o už trinásty ročník anti-ceny Homofób roka a boli zverejnené nominácie.
Do hlasovania o víťazovi/ke sa môže na webstránke ludskeprava.sk/homofob zapojiť každý, a to do pondelka 29. júna.
Kto sa dostal do užšieho výberu?
"Najviac nominácií od verejnosti sme dostali na poslancov a poslankyne, ktoré hlasovali za novelu Ústavy. Nie je čudo, veď touto novelou sa z Ústavy SR stal dokument, ktorý klame, diskriminuje a porušuje ľudské práva," povedal riaditeľ Inštitútu ľudských práv Peter Weisenbacher.
90 poslancov Národnej rady SR
V prvom rade sú nominovaní viacerí poslanci s ústavnou väčšinou, ktorí hlasovali za schválenie novely Ústavy, ktorá obmedzila adopcie na heterosexuálne manželské páry a „výnimočne osamelé osoby“: „Osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa.“
Branislav Gröhling, predseda SaS a exminister školstva
Prekvapivou nomináciou je predseda SaS a bývalý minister školstva Branislav Gröhling za svoj výrok v rozhovore: "Registrované partnerstvá, tri pohlavia či vatikánske zmluvy sú témy, ktoré nerozdeľujú len opozíciu, ale aj spoločnosť a pomáhajú naďalej vládnuť Robertovi Ficovi. Aj preto opakovane hovorím, aby sme tieto hodnotové témy odložili nabok."
Martin Fehérváry, hokejista
Známy a pravidený účastník aj národného hokejového tímu Martin Fehérváry sa ocitlo tiež medzi nominovanými na anti-cenu, a to preto, že odmietol participovať na oficiálnom večeri na podporu LGBTI ľudí, ktorý organizoval jeho klub Washington Capitals.
Milan Uhrík, europoslanec, predseda hnutia Republika
Ďalším v poradí je kontroverzný europoslanec a šéf mimoparlamentnej Republiky Milan Uhrík, ktorý počas rozpravy o Správe Európskeho parlamentu o základných právach požadoval úplné vyradenie zmienok o LGBTI právach.
Rudolf Huliak, minister cestovného ruchu a športu
Svoju nomináciu si "vyslúžil" aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak. Podľa kompetentných aj za to, že sa "vyzná" v homosexuálnych praktikách. "Zakladajú teplárne a podobné podniky, v ktorých sa kumuluje teplo, ktoré vzniká z CO2. A to nechcem ešte vidieť tie sexuálne praktiky dvoch mužov, pri ktorých CO2, siričitany a ostatné záležitosti vznikajú ako vedľajší produkt pri používaní telesných otvorov, ktoré na tieto veci nie sú vôbec určené.“