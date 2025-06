Slovenský homofób roka je známy! Víťaz prevalcoval konkurenciu: Medzi politikov sa dostal aj slávny RAPER

(Zdroj: Facebook/Inštitút ľudských práv - Human Rights Institute)

BRATISLAVA - Víťazkou 12. ročníka ankety o anti-cenu Homofób roka sa stala ministerka kultúry Martina Šimkovičová, ktorá získala viac ako polovicu všetkých hlasov. Zahlasovalo za ňu 100 650 hlasov, čo predstavuje 55 %. Výrazne predbehla strieborného Martina Kližana a bronzového Rudolfa Huliaka. Do hlasovania sa zapojilo rekordných 183 000 ľudí.

Anketu zorganizovali pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii a transfóbii (IDAHOT) mimovládne organizácie Inštitút ľudských práv (IĽP) a Dúhové Slovensko n. z. Do hlasovania na webovej stránke ludskeprava.sk/homofob sa mohol zapojiť ktokoľvek, rovnako aj poslať nomináciu.

archívne video

Martina Šimkovičová a Tomáš Taraba sa vyjadrujú k ich odvolávaniu poslancami NR SR (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„Nebolo ľahké vybrať, za čo konkrétne nominovať pani Šimkovičovú. Tipov sme od verejnosti dostali mnoho a všetky boli relevantné. Šírenie nenávisti, homofóbie, ale aj rasizmu a antisemitizmu sú zjavne hlavné pracovné nástroje ministerky. Prvý raz sme však okrem výrokov nominovali známe osoby aj za ich homofóbne skutky, a preto myslím, že bolo jej verejné priznanie, že sa chystá zneužiť svoju právomoc na znevýhodňovanie LGBTI ľudí, vhodné. Víťazka teda neprekvapila, ale rekordný záujem verejnosti áno, a v tom vidím nádej do budúcnosti. Čím ďalej, tým viac ľudí totiž aj na Slovensku považuje homofóbiu za škodlivú pre celú spoločnosť,“ povedal riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher.

„Pani Šimkovičová získala v našej ankete takmer 4× toľko hlasov, ako dostala krúžkov vo voľbách. Ankety o anti-cenu Homofób roka sa dokonca zúčastnilo viac ľudí, ako hlasovalo za SNS – bolo to 183 000 verzus 167 000. Martina Šimkovičová a jej spolupútnici a spolupútničky v minulosti opakovane útočili na LGBTI ľudí, že chcú z pozície menšiny diktovať väčšine. Nechajme teraz bokom, že je to manipulatívne, a spýtajme sa ministerky ničiacej kultúru, či by, keďže je v menšine, nemala konečne prestať a odstúpiť?“ dodala koordinátorka n. z. Dúhové Slovensko Zuzana Slamená

Trofejou pre víťaza je štylizovaný piktogram – zdeformovaná tvár, ktorá v sebe ukrýva aj nápis 4 %, teda tradične chápaný podiel neheterosexuálnych osôb v populácii. V minulosti sa víťazmi ankety stali poslanec Štefan Kuffa za svoj výrok o topení gejov, Konferencia biskupov s tvrdením, že ľudsko-právni aktivisti sú „aktéri kultúry smrti“, predseda neonacistickej ĽSNS Marián Kotleba, poslankyňa Anna Záborská a naposledy arcibiskup Orosch za urážlivé slová o obetiach homofóbneho teroristického útoku na Zámockej. Cenu si však odmietli prevziať. Ako jediný si cenu prevzal bývalý predseda NR SR Andrej Danko, ktorý po stretnutí s aktivistami pripustil, že v niektorých svojich výrokoch sa mýlil a korigoval ich. Organizátori a organizátorky sa pokúsia anti-cenu Martine Šimkovičovej v najbližších dňoch odovzdať priamo na Ministerstve kultúry.

Nominovaní/né v ankete o anti-cenu Homofób roka 2025:

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

1. Martina Šimkovičová, ministerka kultúry SR:

„LGBTI+ mimovládky už od mnisterstva kultúry nedostanú ani cent.“

Zobraziť galériu (7) (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

2. Igor Matovič, predseda Hnutia Slovensko, ex-premiér:

„Pellegrini si oblieka červené tangáče a pozýva si rôznych mužov do bytu.“

Zobraziť galériu (7) (Zdroj: RTVS)

3. Separ, hudobník:

„Ja len nesúhlasím s tým, aby sa na základných školách na prvom stupni dávalo deťom na výber, či sú radiátor alebo žehlička.."

Martin Kližan (Zdroj: TASR – Dano Veselský)

4. Martin Kližan, tenista:

Online podpora a večera so stíhaným homofóbom (rasistom a antisemitom) Danielom Bombicom.

Rudolf Huliak (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

5. Rudolf Huliak, Minister cestovného ruchu a športu:

"Tvrdo a striktne sa ohradzujeme proti šíreniu tu demagogickej ideológie progresívneho liberalizmu, ktorou je ideológia LGBT a 72 nezmyslov, ktoré nazývajú rodmi."