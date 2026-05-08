Národná banka Slovenska bije na poplach: Pozor na TIETO webové stránky, môžete prísť o všetko!

BRATISLAVA - Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje verejnosť na aktivity skupiny vystupujúcej najmä pod označeniami CRYPTON DIGITAL, WEXO a Asteria, v súvislosti s ktorými sú podľa dostupných informácií ponúkané alebo propagované produkty a služby súvisiace s kryptoaktívami.
"S aktivitami tejto skupiny sú podľa dostupných informácií spojené najmä webové sídla crypton.digital, wexopay.com a myasteria.com a súvisiace mobilné aplikácie," uvádza NBS na svojom webe.
NBS upozorňuje, že žiadne subjekty či platformy s názvami z vyššieho uvedeného zoznamu nie sú oprávnené poskytovať služby kryptoaktív na území Slovenskej republiky. "Služby kryptoaktív môžu na území Slovenskej republiky poskytovať len oprávnení poskytovatelia služieb kryptoaktív s povolením NBS alebo príslušného orgánu dohľadu iného členského štátu Európskej únie," pripomína banka.
NBS odporúča verejnosti, aby si pred využitím akýchkoľvek služieb v oblasti kryptoaktív dôsledne overila, s akým subjektom vstupuje do zmluvného vzťahu, aké sú podmienky produktu a aké riziká sú s ním spojené. "Osobitnú pozornosť je potrebné venovať situáciám, keď sú produkty alebo služby prezentované ako investičná príležitosť alebo sú ponúkané prostredníctvom sprostredkovateľov či resellerov," uvádza.
Ak chcete investovať, overte si oprávnenie subjektu
Využívaním služieb subjektov, ktoré nie sú oprávnené poskytovať služby kryptoaktív na území Slovenskej republiky, sa klienti vystavujú značnému riziku. NBS dlhodobo upozorňuje klientov finančného trhu, aby si v prípade záujmu o investovanie preverili oprávnenie subjektu, prostredníctvom ktorého obchod uzatvárajú v registri dostupnom na internetovej stránke NBS, a dôsledne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu.
"Dohľad nad finančným trhom je zo zákona neverejný. NBS preto nezverejňuje prípadné výsledky z vykonaného dohľadu. NBS vždy vykonáva potrebné kroky a poskytuje súčinnosť aj iným inštitúciám a úradom. Ak má spotrebiteľ podozrenie zo spáchania trestného činu, odporúča sa podať trestné oznámenie na príslušnom oddelení Policajného zboru alebo prokuratúre," konštatuje NBS.