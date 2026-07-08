Nehoda pri Veľkom Poli si vyžiadala život 38-ročného motocyklistu

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)
VEĽKÉ POLE - Život 38-ročného motocyklistu si vyžiadala dopravná nehoda, ktorá sa stala v utorok (7. 7.) popoludní na ceste neďaleko obce Veľké Pole v okrese Žarnovica. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia.
„Podľa predbežných informácií mal 38-ročný vodič motocykla Ducati prejsť z doposiaľ presne neznámych príčin do protismeru, kde došlo k zrážke s protiidúcim osobným autom Dacia,“ priblížila polícia. Napriek snahe o záchranu života muž zraneniam podľahol.
Alkohol u vodičky osobného auta vykonaná dychová skúška vylúčila. Polícia začala v súvislosti s touto tragickou nehodou trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Do vyšetrovania budú pribratí aj znalci z odboru cestnej dopravy a tiež z odboru súdneho lekárstva.