Fico otvorene: Ak V4 obnoví schopnosť koordinácie, opätovne získa v Únii veľký rešpekt

BRATISLAVA - Ak sa premiéri V4 vrátia k schopnosti koordinovať svoje postoje, budú musieť aj tzv. veľkí hráči v Európskej únii rešpektovať silu a váhu štyroch krajín, reprezentujúcich vyše 60 miliónov obyvateľov. V rozhovore to zdôraznil predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).
Mieni, že v predchádzajúcom období sa diali pokusy o rozloženie V4 prostredníctvom cieleného prehlbovania rozdielov v postojoch jednotlivých premiérov. „Súčasnú zostavu predsedov vlád však vnímam ako skupinu, ktorá chce nájsť a viesť spoločnú reč,“ zdôraznil šéf slovenskej exekutívy. O záujme obnoviť význam a základnú myšlienku V4 ho presviedča aj súlad na júnovom stretnutí premiérov v Budapešti pri ukončení maďarského predsedníctva. „Všetci štyria sme pochopili, že ak máme obnoviť V4, musíme byť veľmi zdržanliví vo vyjadreniach a venovať sa tomu, čo je pre nás spoločné,“ priblížil.
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V tejto súvislosti deklaroval, že témy slovenského predsedníctva budú zamerané na spoločné záujmy, pri ktorých je perspektíva zblížiť jednotlivé postoje. Hovorí preto aj o obnovení koordinačných stretnutí pred bruselskými samitmi. „To bude. Vždy si vyberieme témy, v ktorých sa približujeme a budeme o nich rokovať už s predstihol pred samitmi, aby sme finálne mohli načrtnúť spoločný, koordinačný názor, ktorý predložíme,“ zdôraznil Fico.
Je presvedčený, že ak krajiny V4 budú schopné takýmto spôsobom koordinovať svoje postoje, nebude možné ich názor obísť. Za príklad dáva spoločný postoj ku kohéznej politike a odstraňovaniu regionálnych rozdielov v rámci nového rozpočtu EÚ. „Ak by návrh rozpočtu išiel proti našim predstavám a hrozilo by, že všetci štyria by sme mohli návrh vetovať, bude musieť niekto zaklopať na dvere a rozprávať sa s nami,“ zdôraznil premiér. Súčasný štvorčlenný formát sa podľa jeho slov meniť nebude. Avizuje však rokovania v rozšírených zoskupeniach. „Mojím záujmom je, aby prvá V4 bola o vysokých cenách energií a na to potrebujeme účasť nemeckého spolkového kancelára Friedricha Merza,“ naznačil premiér.