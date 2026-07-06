Kauza Kuciak pokračuje: Súd odstraňuje rozpory vo výpovedi Andruskóa, má opäť vypovedať svedok

PEZINOK - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku má v pondelok pokračovať súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov. Vypovedať by mal opäť kľúčový svedok Zoltán Andruskó, ktorý si za sprostredkovanie novinárovej vraždy odpykáva 15-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody.
Andruskó vypovedal v máji tri dni v rade. Najskôr absolvoval spontánnu výpoveď, potom odpovedal na otázky procesných strán. Obžalovanú Alenu Zs. usvedčoval z objednávok vraždy novinára a prokurátorov. Hlavným objednávateľom mal byť podľa jeho mienky Marian K. Súd by mal v prítomnosti svedka vykonať ďalšie dôkazy a plánované je aj prípadné odstraňovanie rozporov v jeho výpovedi.
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, sprostredkovateľ vraždy Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo. Právoplatne odsúdený je od roku 2022 Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.
Súd v kauze Kuciak pokračuje odstraňovaním rozporov vo výpovedi Andruskóa
Hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov, pokračuje v pondelok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku odstraňovaním rozporov vo výpovedi kľúčového svedka Zoltána Andruskóa. Za sprostredkovanie novinárovej vraždy si odpykáva 15-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody.
Svedka eskortovali do pojednávacej miestnosti opäť aj s kuklou na hlave. V máji vypovedal tri dni v rade. Obžalovanú Alenu Zs. usvedčoval z objednávok vraždy novinára a prokurátorov. Hlavným objednávateľom mal byť podľa jeho mienky Marian K. Spomedzi obžalovaných sa v pojednávacej miestnosti nachádza Marian K. a Dušan K. Obžalovaná Alena Zs. súhlasila s konaním v jej neprítomnosti, rovnako tak aj obžalovaný Darko D.
Prokurátori sa zaujímali o rozpor, ktorý sa týkal výpovede svedka v súvislosti s vyplatením zálohy za údajnú prípravu vraždy súčasného generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku. Ďalšie rozpory navrhol odstraňovať právny zástupca Mariana K. Marek Para. Okrem iného poukázal na májovú výpoveď Andruskóa o skoršom stretnutí s Marianom K. Para podčiarkol, že v minulosti svedok opakovane tvrdil, že sa s obžalovaným osobne nestretol.
Svedok reagoval, že o stretnutí hovoril aj na hlavnom pojednávaní buď v roku 2022 alebo 2023. Stretnutie sa malo podľa jeho slov uskutočniť niekedy v roku 2007 a v prípravnom konaní to nepovažoval za potrebné spomenúť. Andruskó na hlavnom pojednávaní hovoril aj o informácii od Aleny Zs. o tom, že Marian K. mal byť zapojený do vraždy exprimátora Hurbanova Lászlóa Basternáka.