ŠTS prijal obžalobu v kauze Technopol Servis: Stíhaniu čelí aj Marian K.

PEZINOK - Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku prijal na stredajšom verejnom zasadnutí obžalobu v kauze Technopol Servis. Hlavné pojednávanie nariadil na 23. septembra. Podozreniam zo spáchania zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku čelí päť osôb vrátane Mariana K. Obhajoba podala proti prijatiu obžaloby sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR.
Obhajoba a obvinení v písomných vyjadreniach poukázali na to, že uznesenie o začatí trestného stíhania a vznesení obvinenia vydal podľa nich zaujatý vyšetrovateľ. Súdu navrhovali obžalobu prokurátora Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici odmietnuť.
Argumenty prokuratúry
Prokurátor argumentoval, že uznesenie o začatí trestného stíhania a vznesení obvinenia nadobudlo právoplatnosť v máji 2018 a nebolo žiadnym predpísaným procesným postupom zrušené. Podčiarkol, že vyšetrovateľ nebol doteraz právoplatne odsúdený a ani sa mu nekladie za vinu manipulovanie s vyšetrovaním či dôkazmi.
Pojednávanie pokračuje
Predseda senátu ŠTS Miroslav Mazúch priblížil, že na septembrovom hlavnom pojednávaní budú vypočutí obžalovaní. Potom aj poškodený a ďalší navrhnutí svedkovia. Súd nedospel k záveru, že by bol pôvodný vyšetrovateľ prípadu v čase vydania uznesenia zaujatý. S námietkou obhajoby o možnej zaujatosti vyšetrovateľa sa podľa Mazúcha vyrovnali už aj ďalší vyšetrovatelia prípadu.
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici podal obžalobu na ŠTS 12. mája 2026. Prípad sa týka podozrení z „tunelovania“ majetku súkromnej spoločnosti. O pár dní skôr podal na ŠTS prokurátor Krajskej prokuratúry v Nitre obžalobu na dve fyzické a jednu právnickú osobu. Tá sa týka podozrení z „nepriateľského“ ovládnutia firmy a prevodu odcudzených akcií na ďalšiu osobu. O prípade v minulosti písal zavraždený novinár Ján Kuciak.
V súvislosti s rozhodovaním o vlastníctve akcií bola v minulosti na základe dohody o vine a treste odsúdená bývalá sudkyňa Okresného súdu Bratislava I Miriam Repáková na podmienečný trest. Konať mala nie na základe zisteného skutkového a právneho stavu veci, ale v prospech požiadavky Mariana K. a na základe odporúčania exsudcu Vladimíra S. Marian K. si aktuálne odpykáva 19-ročný trest väzenia za falšovanie televíznych zmeniek. Obžalobe čelí v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov. Tiež v kauzách tzv. paparazzovania novinárov, Five Star Residence a Donovaly.