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SaS útočí na vládu: NKÚ má preveriť drahé cyrilo-metodské oslavy na Devíne

Branislav Gröhling.
Branislav Gröhling. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
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TASR

BRATISLAVA - Opozičná SaS podáva podnet na Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ), aby preveril hospodárenie s verejnými financiami pri organizácii osláv príchodu svätých Cyrila a Metoda na hrade Devín, ktoré organizuje Úrad vlády (ÚV) SR. Podľa informácií SaS majú oslavy stáť viac ako 320.000 eur, pričom účasť verejnosti má byť výrazne obmedzená. Informoval o tom hovorca strany Ondrej Šprlák.

„V čase konsolidácie a vyšších daní ide vláda minúť 320.000 eur na súkromnú akciu pre panstvo. To nie je úcta k histórii ani národná hrdosť. To je papalášizmus v priamom prenose,“ vyhlásil predseda SaS Branislav Gröhling.

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Tlačová konferencia strany SaS k akutálnej politickej situácii (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

SaS preto žiada NKÚ o preverenie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a zákonnosti použitia verejných financií pri organizácii podujatia. Strana žiada kontrolu celkovej výšky použitých prostriedkov, zdrojov financovania, spôsobu výberu dodávateľov, dodržania pravidiel verejného obstarávania, oprávnenosti jednotlivých výdavkov, ako aj preverenie zmlúv, objednávok a faktúr súvisiacich s organizáciou osláv.

„NKÚ musí preveriť, či boli tieto prostriedky použité transparentne, hospodárne a v súlade so zákonom. V prípade, že kontrola zistí nedostatky alebo porušenie právnych predpisov, žiadame o prijatie opatrení v rozsahu pôsobnosti NKÚ SR a postúpenie zistení príslušným orgánom,“ doplnil Gröhling.

Viac o téme: SaSNKÚCyrilo metodské slávnosti
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