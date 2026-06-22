SaS kritizuje postup Lesov SR: Ide o kalamitnú ťažbu na severe Slovenska

BRATISLAVA - Opozičná strana SaS upozornila podľa nej na vážne podozrenia pri postupe Lesov SR pri spracovaní kalamitnej ťažby na severe Slovenska. Podľa poslanca Národnej rady (NR) SR za SaS Alojza Hlinu súčasný systém ohrozuje nielen efektívne hospodárenie v štátnych lesoch, ale môže prispieť aj k ďalšiemu šíreniu lykožrúta.
„To, čo dnes stvárajú Lesy Slovenskej republiky na severe Slovenska, hraničí so sabotážou. Namiesto toho, aby sa kalamita riešila rýchlo a efektívne, vzniká systém, ktorý vytvára podmienky na ďalšie škody v lesoch,“ povedal Hlina. Podľa SaS je problémom spôsob organizácie asanačných prác. Namiesto zapojenia domácich a lokálnych kapacít, ktoré v regiónoch dlhodobo pôsobia a poznajú miestne podmienky, dochádza podľa Hlinu k zazmluvňovaniu externých spoločností, ktoré následne práce ďalej presúvajú na domácich dodávateľov.
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„Máme informácie, že miestni ľudia, ktorí by vedeli kalamitu riešiť okamžite, sa k práci dostávajú až cez sprostredkovateľov a za výrazne nižších podmienok. Výsledkom je zdržanie a riziko, že sa lykožrút bude ďalej šíriť,“ upozornil Hlina.
SaS zároveň poukázala na rozpor medzi rozhodnutiami príslušných úradov a nastavením samotných zmluvných podmienok. „Ak rozhodnutie hovorí o spracovaní kalamity do 30 dní, štátne lesy si nemôžu samy nastavovať termíny na 90 dní. Kalamita nečaká. Chrobák nečaká. Každý deň zdržania znamená ďalšie poškodené územie,“ povedal poslanec. SaS preto vyzýva príslušné orgány, aby preverili dodržiavanie lehôt pri spracovaní kalamitnej ťažby a postup Lesov SR pri výbere a organizovaní dodávateľských prác.