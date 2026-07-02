SaS vyzýva Fica: Odvolajte šéfa ÚRSO pre závažné zistenia ACER

BRATISLAVA - Opozičná strana SaS vo štvrtok vyzvala premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby odvolal šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozefa Holjenčíka. Dôvodom sú zistenia Agentúry Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER). Tá podľa SaS potvrdila, že šéf ÚRSO dostatočne ani včas neinformoval o svojich podnikateľských aktivitách a aktivitách svojej rodiny, ktoré môžu predstavovať konflikt záujmov.
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„Holjenčík sa dlhodobo bránil tvrdením, že žiadny konflikt záujmov neexistuje. Dnes však máme čierne na bielom stanovisko európskej agentúry, ktorá dospela k opačnému záveru a vyzvala ho na prijatie opatrení na predchádzanie konfliktu záujmov. Ak takýto človek zostáva vo funkcii, vláda vysiela jasný signál, že jej na transparentnosti a dôveryhodnosti štátu vôbec nezáleží,“ uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Karol Galek (SaS).
Podľa SaS je mimoriadne závažné, že predseda regulačného úradu, ktorý rozhoduje o podmienkach na energetickom trhu a ovplyvňuje ceny energií pre domácnosti aj podniky, zároveň pôsobil ako energetický expert a znalec a európskemu regulačnému orgánu tieto aktivity transparentne neoznámil. ACER navyše identifikoval aj potenciálny konflikt záujmov súvisiaci s aktivitami jeho rodinných príslušníkov.