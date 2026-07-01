Hasiči v plnom nasadení prehľadávali Váh: Drsný scenár a blesková akcia mala šokujúci koniec!

ŽILINA – Obrovské záchranné manévre, do ktorých museli hasiči zapojiť ťažkú techniku, člny a špeciálne tímy v povodňových oblekoch, skončili nakoniec obrovským fiaskom. Operačné stredisko v Žiline prijalo v pondelok popoludní mimoriadne vážne hlásenie o tragédii na rieke Váh. Na miesto okamžite vyrazili záchranné zložky, no po príchode ich čakalo šokujúce zistenie. Celá dráma bola len výplodom fantázie opitého muža, ktorý trpel halucináciami.
Hlásenie, ktoré záchranári dostali o 15:20 hodine, znelo priam katastrofálne. Oznamovateľ tvrdil, že do Váhu spadol traktor. Podľa jeho slov mali z divokej vody na breh vyplávať dve ženy, avšak jedna osoba mala zostať v rieke nezvestná.
Žilinskí krajskí hasiči nenechali nič na náhodu a do akcie okamžite vyslali šiestich príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Na miesto smerovali tri kusy hasičskej ťažkej techniky a dva motorové člny, keďže situácia si vyžadovala okamžitý zásah na vode.
Po príjazde prvých jednotiek sa situácia ešte viac zdramatizovala. Prvotné informácie sa upravili s tým, že v rieke sa má nachádzať topiaci sa človek, ktorého silný prúd unáša smerom na vodnú nádrž Liptovská Mara. Veliteľ zásahu okamžite rozdelil hasičov do dvojíc, aby pokryli čo najväčšie územie.
Nečakané rozuzlenie
Keď sa však žiadny traktor, vyplávané ženy a ani topiaca sa osoba nenašli, veliteľ zásahu sa zameral na samotného oznamovateľa. Pri jeho výsluchu vyšla najavo čistá realita. Muž, ktorý záchranné zložky zalarmoval, javil jasné známky požitia alkoholu a zjavne trpel silnými halucináciami.
Hasiči museli pátraciu akciu ukončiť a udalosť oficiálne uzavreli ako planý poplach. Prípadom nezodpovedného správania, ktoré zbytočne zamestnalo elitné zložky, sa teraz budú zaoberať príslušné orgány.