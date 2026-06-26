Horúčavy spomaľujú aj vlaky: Na tratiach platia obmedzenia rýchlosti a hrozia meškania

BRATISLAVA - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pre horúčavy preventívne obmedzujú rýchlosť vlakov. Cestujúci musia počítať s meškaním. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu ŽSR. Obmedzenie bude platiť pre okresy s vydanou výstrahou tretieho stupňa pred vysokými teplotami. V daných okresoch bude v takéto dni od 10.00 do 21.00 h znížená rýchlosť na tratiach na 80 kilometrov za hodinu.
„Najvýraznejší vplyv možno v najbližších dňoch očakávať na hlavných koridorových tratiach, najmä na medzinárodných vlakoch EC na trase Budapešť - Praha a na vlakových spojeniach medzi Bratislavou a Žilinou. Rozsah meškaní bude závisieť od rozsahu územia, pre ktoré Slovenský hydrometeorologický ústav vydá výstrahy 3. stupňa, ako aj od aktuálnej prevádzkovej situácie,“ uviedli ŽSR.
Dôvodom prijatia opatrenia je pôsobenie vysokých teplôt na koľajnice. Extrémne teplo môže spôsobiť ich rozťažnosť a v krajných prípadoch i vybočenie. „Aby ŽSR týmto rizikám predchádzali, pravidelne vykonávajú pochôdzky, monitorujú rizikové úseky trate a podľa aktuálnych meteorologických podmienok zavádzajú preventívne obmedzenia traťovej rýchlosti. Na vybraných úsekoch sa využíva aj náter koľajníc špeciálnym náterom na odraz slnečných lúčov, ktorý efektívne znižuje ich teplotu,“ poukázal správca tratí.