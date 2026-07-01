Drzá krádež na seniorke: Muž jej vytrhol peňaženku z košíka, páchateľa rýchlo zadržali

PRIEVIDZA - Polícia obvinila 28-ročného muža zo zločinu krádeže. V Prievidzi okradol 89-ročnú seniorku o peňaženku. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Ku krádeži došlo pri jednom z bytových domov. Neznámy páchateľ tam využil nepozornosť 89-ročnej seniorky, ktorá kráčala o paličke a v ľavej ruke niesla prútený nákupný košík. „Keď okolo nej prechádzal, všimol si, že v košíku má uloženú peňaženku. Následne sa za seniorkou vydal, zozadu sa k nej priblížil a pravou rukou z košíka odcudzil peňaženku s finančnou hotovosťou vo výške 56 eur a občianskym preukazom. Peňaženku si následne vložil do vrecka nohavíc, poškodenú obišiel a z miesta odišiel,“ uviedla Klenková.
Prievidzskí policajti podľa nej muža, ktorý sa mal skutku dopustiť, v krátkom čase vypátrali, prispela k tomu pohotová operatívno-pátracia činnosť a dôkladné vyhodnotenie kamerových záznamov. „Išlo o 28-ročného muža, ktorého obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia. Po vykonaní potrebných procesných úkonov ho vyšetrovateľ obvinil, zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie, o ktorom bude rozhodovať súd,“ dodala.