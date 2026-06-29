Susko po vražde ženy v Gelnici tvrdí, že systém je nastavený dobre: Opozícia hovorí o zlyhaní

BRATISLAVA - Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) tvrdí, že systém v oblasti násilia je nastavený dobre. Uviedol to novinárom na tlačovom brífingu po pondelkovom rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktorý nebol uznášaniaschopný. Opozícia na tlačových konferenciách po rokovaní predstavila návrhy, ktoré plánuje s cieľom pomoci obetiam násilia predložiť na septembrovú schôdzu parlamentu. Potrebu riešiť túto oblasť označila za urgentnú, aj v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy ženy v Gelnici, v ktorom podľa nej zlyhal systém.
„Systém je podľa môjho názoru nastavený dobre. My sme nastavili počas nášho volebného obdobia množstvo opatrení, aby sa tento systém ešte zlepšil, či už ide o zvýšenie počtu probačných úradníkov, či ide o skvalitnenie systému, elektronického systému monitorovania osôb, či ide o prácu vôbec probačných a mediačných úradníkov. A v neposlednom rade komunikujeme aj s organizáciami, ktoré sa starajú o obete trestných činov, respektíve ktoré majú na starosti aj prevenciu, veľmi intenzívne,“ povedal minister.
Zároveň doplnil, že do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená tzv. restoratívna novela, teda novelizácia trestného poriadku. Ako podotkol, rezort je otvorený zapracovať do novelizácie návrhy mimovládnych organizácií, ktoré sa starajú o obete trestných činov a obete násilia. Medzi opatrenia zahrnul aj realizáciu národného projektu Restoratívna a alternatívna justícia pre každého.
Poslankyňa NR SR a predsedníčka ľudskoprávného výboru Lucia Plaváková (PS) na tlačovej konferencii informovala, že bude iniciovať okrúhly stôl so všetkými relevantnými inštitúciami, ktoré riešia násilie. Kritizovala, že na rokovanie výboru sa nedostavil žiadny koaličný poslanec.
Opoziční poslanci vyčítajú, že štát nerobí dostatok
Opoziční poslanci vyčítali koalícii, že štát v tejto oblasti nerobí dostatok. Poslankyne NR SR Zuzana Števulová a Beáta Jurík (obe PS) priblížili, že hnutie navrhne sprísnenie a rozšírenie zákazov priblíženia, lepšie informovanie obetí o prepustení páchateľa z väzby a reformu inštitútu vykázania. Plánujú tiež predložiť zákon o finančnej pomoci pre ženy, ktoré odchádzajú z násilných domácností.
Podpredseda KDH Viliam Karas vidí riešenie v dvoch oblastiach - v urýchlení legislatívnych zmien smerom k restoratívnej justícii a v alokovaní dostatočných finančných prostriedkov. Upozornil najmä na akútny nedostatok probačných úradníkov. Poslankyňa NR SR Mária Kolíková (SaS) poukázala na zlyhávajúcu koordináciu štátnych orgánov a chýbajúcu metodiku. Strana podľa nej navrhne posilnenie a špecializáciu probačných a mediačných úradníkov. Taktiež apelovala na presunutie prípadov, akým bol aj ten v Gelnici, výlučne pod špecializované rodinné súdy.
Minister spravodlivosti na brífingu zároveň zdôraznil potrebu počkať na skončenie vyšetrovania prípadu vraždy ženy v Gelnici. Avizoval, že v tejto súvislosti následne zvolá tlačovú konferenciu, kde budú odprezentované výsledky vyšetrovania. Policajná prezidentka Jana Maškarová následne vyhlásila, že výsledky kontroly postupu polície v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy ženy v Gelnici potvrdili, že príslušníci Policajného zboru (PZ) postupovali bez zbytočných prieťahov, v súlade so zákonom, internými predpismi aj všetkými zákonnými lehotami. Kontrola zároveň preukázala, že po prepustení obvineného z väzby poškodená žena nepožiadala PZ o zabezpečenie ochrany života a zdravia.
Tomášovi V. ešte 9. júna uložil Okresný súd Spišská Nová Ves podmienečný trest odňatia slobody v trvaní ôsmich mesiacov za nebezpečné vyhrážanie. Dovtedy bol vo väzbe ako obvinený z prečinu nebezpečného vyhrážania, keďže 21. februára pod vplyvom alkoholu napadol svoju manželku. Zuzana V. zomrela 20. júna v Gelnici po útoku svojho manžela, ktorý z miesta činu ušiel. Polícia ho zadržala na jednej z poľných ciest v okolí Košíc. Čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Stíhaný je väzobne.