Fico sa stretol s ukrajinskou premiérkou: Hovorili aj o návšteve Zelenského v Bratislave

BRATISLAVA - Štvrté spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády sa bude konať v ukrajinskom Ľvove. Dátum schôdze nie je známy. Na mieste rozhovorov sa dnes dohodol slovenský premiér Robert Fico s ukrajinskou premiérkou Julijou Svyrydenkovou, ktorí sa zúčastnili na konferencii o obnove Ukrajiny v poľskom Gdansku. Posledné rozhovory členov vlád oboch krajín sa uskutočnili vlani v októbri v Košiciach. Ide tiež o prípadnú návštevu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bratislave. Informoval o tom internetový portál Aktuality.sk.
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Ministri zahraničných vecí oboch krajín dnes telefonicky rokovali o organizácii plánovanej schôdzky. "Máme pred sebou už štvrté spoločné rokovanie vlády Slovenska a Ukrajiny, na ktorom budeme mať priestor otvorene prerokovať všetky témy za uplynulé obdobie," uviedol slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Podľa neho mu jeho ukrajinský náprotivok Andrij Sybiha tiež oznámil, že prezident Zelenský má záujem navštíviť Bratislavu a stačí sa iba dohodnúť na prípadnom termíne cesty.
Blanár na sieti Facebook tiež napísal, že informoval Sybihu o priebehu schôdzky premiérov krajín Visegrádskej skupiny (V4), teda Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska, ktorá sa uskutočnila v utorok. Slovensko bude od 1. júla skupine V4 predsedať, pričom Blanár Sybihovi oznámil, že jeho krajina chce pri svojom predsedníctve usporiadať rokovania skupiny s ďalšími štátmi. "Sybiha potvrdil, že Ukrajina má o takýto formát záujem, a my s ňou počítame," dodal slovenský minister.
Slovensko napriek pokračujúcej ruskej vojenskej agresii voči Ukrajine udržiava vzťahy s Moskvou. Fico bol jediným premiérom či prezidentom štátu EÚ, ktorý v máji navštívil Moskvu pri príležitosti 81. výročia víťazstva Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne.