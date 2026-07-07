Slovensko čaká slabšia úroda: Obilnín môže byť o stovky tisíc ton menej

BRATISLAVA - Celková úroda hustosiatych obilnín by mala dosiahnuť takmer 2,6 milióna ton, čo je oproti minuloročnej definitívnej úrode menej o takmer 530.000 ton. Výrazný 17-percentný pokles produkcie je dôsledkom najmä nižších hektárových výnosov sledovaných plodín. Celková osiata plocha hustosiatych obilnín sa pritom zmenila len minimálne. Dosiahla 517.400 hektárov (ha), čo je o 1,8 % (približne 10.000 ha) menej ako vlani. Vyplýva to z prvého odhadu úrody, ktorý na základe informácií zozbieraných k 20. júnu 2026 spracoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Pšenica, najpestovanejšia obilnina na Slovensku, zaberá viac ako dve tretiny plôch hustosiatych obilnín. Tento rok sa pestovala na ploche takmer 375.000 ha, čo je len o 1,7 % menej ako vlani. Rozhodujúci vplyv na výslednú úrodu pšenice budú mať nižšie výnosy. Očakáva sa totiž priemerný hektárový výnos 5,15 tony z hektára (t/ha), kým vlani to bolo 5,98 t/ha. Odhadovaný výnos je zároveň takmer o 9 % nižší ako päťročný priemer, ktorý predstavuje 5,63 t/ha. Celková úroda pšenice by tak mala dosiahnuť 1,9 milióna ton, čo je o takmer 16 % menej ako vlani.
Výraznejší pokles
Výraznejší pokles sa očakáva pri jačmeni, druhej najpestovanejšej hustosiatej obilnine. Jeho celková úroda by mala dosiahnuť 559.000 ton, čo je o vyše 22 % menej než vlani. Priemerný hektárový výnos sa odhaduje na 4,90 t/ha, čo je medziročne pokles o približne pätinu. Očakávaný výnos je zároveň o 6,7 % nižší ako päťročný priemer. Osiata plocha jačmeňa dosiahla 114.000 ha, medziročne je menšia o 2,6 %.
Úroda raže by mala dosiahnuť 29.500 ton a zostať približne na úrovni minulého roka. Je to najmä dôsledkom medziročného navýšenia osevných plôch o viac ako 18 % na úroveň 9100 ha. Očakávaný výnos 3,24 t/ha však zaostáva za minuloročnou hodnotou aj päťročným priemerom. Pri ovse sa očakáva produkcia 27.900 ton, teda o 16 % menej ako v minulom roku. Nižší objem produkcie ovsa je zapríčinený predovšetkým poklesom pestovateľských plôch o viac než 16 % na 10.300 ha. Hoci očakávaný výnos 2,72 t/ha je vyšší ako päťročný priemer na úrovni 2,52 t/ha, nižšia výmera celkovú produkciu znižuje.
Celková úroda tritikale
Celková úroda tritikale by v tomto roku mohla dosiahnuť 35.200 ton, čo predstavuje medziročný pokles o 7 %. Napriek rastu osevnej plochy o 4,5 % na 9300 ha, očakávaný výnos 3,77 t/ha bude o vyše 11 % nižší ako vlani. Stále však zostáva mierne nad úrovňou päťročného priemeru. Podobná situácia je pri repke olejnej, kde sa potvrdzuje, že vyššia výmera sama osebe nestačí na vyššiu produkciu. Celková úroda ozimnej a jarnej repky sa odhaduje na 422.000 ton, čo je o takmer 8 % menej ako vlani, hoci osevná plocha vzrástla bezmála o 9 %. Hlavným dôvodom sú nižšie očakávané hektárové výnosy. Odhadovaný tohtoročný výnos na úrovni 3,02 tony je približne o 15 % nižší ako vlani a zároveň zaostáva aj za priemerom posledných piatich rokov.