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Státisícový podvod na poslednú chvíľu zastavený: Finančná správa zasiahla

Zľava prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová a prezident finančnej správy Jozef Kiss
Zľava prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová a prezident finančnej správy Jozef Kiss (Zdroj: TASR/Dano Veselský)
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TASR

BRATISLAVA - Finančná správa (FS) odhalila organizovanú skupinu personálne prepojených firiem, ktoré si neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane zo sladených nealkoholických nápojov v sume viac ako 543.000 eur. Spoločnosti založené rovnakými osobami z východného Slovenska a následne prevedené na nekontaktných poľských konateľov nepredložili správcovi dane žiadne doklady a neumožnili vykonanie kontrol.

„Vďaka rýchlemu analytickému zásahu finančnej správy nárok zanikol a štát tak ochránil stovky tisíc eur pred podvodným vyplatením,“ informoval v utorok hovorca FS Daniel Kováč. V súlade so zákonom o dani zo sladených nealkoholických nápojov tieto kontroly skončili zánikom nároku na vrátenie dane. Dotknutým subjektom boli zároveň zrušené registrácie dane z pridanej hodnoty (DPH).

Finančná správa podľa hovorcu dlhodobo využíva pokročilé analytické nástroje, ktoré umožňujú cielene zameriavať daňové kontroly na rizikové subjekty. Tieto nástroje sú kľúčové aj pri kontrole dane zo sladených nealkoholických nápojov. „Tento prípad je dôkazom, že finančná správa nebude tolerovať žiadne pokusy o podvody. Vďaka našim analytickým nástrojom a dôslednej práci sme zastavili neoprávnenú vratku vo výške viac ako 543.000 eur. Chránime verejné financie a férové podnikateľské prostredie pre tých, ktorí si plnia svoje povinnosti,“ zhodnotil prezident FS Jozef Kiss.

Daň zo sladených nealkoholických nápojov

Daň zo sladených nealkoholických nápojov je nová spotrebná daň zavedená od 1. júla 2024. Týka sa výrobcov, dovozcov a distribútorov týchto nápojov. Jej cieľom je podporiť zdravšie stravovanie a obmedziť nadmernú konzumáciu sladených nápojov.

Viac o téme: DaňSladené nápojeFinančná správa
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