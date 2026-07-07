Do kín prichádza dlho očakávaná hraná Vaiana: Pre Johnsona ide o mimoriadne osobnú rolu

V novom hranom spracovaní obľúbeného a divácky úspešného animovaného dobrodružného filmu nominovaného na Oscara® od spoločnosti Disney sa odvážna Vaiana (Catherine Lagaʻaia), nebojácna dospievajúca dievčina, vydá na výzvu oceánu a po prvýkrát prekročí hranice útesov svojho ostrova Motunui spolu s kedysi mocným polobohom Mauim (Dwayne Johnson), na nezabudnuteľnú cestu, aby zachránila svoj ľud. Milovaná Vaiana prichádza do slovenských kín 9. júla.
Hraný film spoločnosti Disney „Vaiana“ – zábavné a živé nové stvárnenie jednej z najobľúbenejších moderných klasík tohto štúdia – pozýva divákov, aby zažili Vaianinu epickú cestu tak, ako nikdy predtým. Film je výsledkom rozsiahlej spolupráce s tvorivými talentami z Tichomoria, ktorej cieľom bolo vyrozprávať nezabudnuteľný, strhujúci príbeh inšpirovaný kultúrami, hodnotami a tradíciami regiónu. Toto partnerstvo v kombinácii s neuveriteľným hereckým obsadením, úchvatnými exteriérmi a precíznou filmárskou remeselnou zručnosťou prináša ambicióznu novú verziu, ktorá oslavuje nesmrteľný príbeh, postavy a piesne, ktoré definujú film „Vaiana“.
Herecké obsadenie hraného filmu „Vaiana“ tvorí viac ako 200 hercov z Tichomoria, vrátane hlavných postáv: Catherine Lagaʻaia, ktorá stvárňuje vášnivú a odvážnu Vaianu; Dwayne Johnson, ktorý opäť stvárňuje úlohu šibalského poloboha Mauiho a pôsobí aj ako producent; Rena Owen ako babička Tala, Vaianina vodiaca hviezda; Johna Tuiho v úlohe Vaianinho tvrdohlavého otca, náčelníka Tuiho; Frankie Adams v úlohe Vaianinej vnímavej matky, Siny; a Jemaine Clementa, ktorý sa vracia ako hlas okázalého spievajúceho kraba Tamatoa.
Režisérom a výkonným producentom filmu „Vaiana“ je držiteľ cien Emmy® a Tony Award® Thomas Kail, uznávanýrežisér a tvorca, ktorý vytvoril a režíroval broadwayské muzikály „In the Heights“ a „Hamilton“, ocenené cenou Tony Award.
Mnohé z vecí, ktoré som vytvoril, sa točili okolo niekoľkých otázok a tém,“ vysvetľuje Kail. „Jednou z nich je: ‚Kto som teraz a kým chcem byť? Čo robím s časom, ktorý mám? Ako prispievam k svojej komunite alebo rodine?‘ Sú to tie isté otázky, ktoré si kladie aj Vaiana.“
Jedna z viac ako 32 000
Po rozsiahlom celosvetovom hľadaní hercov pod vedením Bernarda Telseya a Tiffany Little Canfieldovej bola do úlohy neochvejnej 16-ročnej Vaiany v hranom filme obsadená vychádzajúca hviezda Catherine Lagaʻaia („The Lost Flowers of Alice Hart“).
„Za 24 hodín sme na túto rolu dostali vyše 10 000 prihlášok,“ spomína producent Beau Flynn. „Nakoniec ich bolo vyše 32 000. Vedeli sme, že to bude ako hľadať ihlu v kope sena. A Katie [Lagaʻaia] je práve tá pravá. Jej nahrávka prišla ako bežná prihláška a naši castingoví riaditelia Bernie Telsey a Tiffany Little Canfield prešli všetky prihlášky. Keď sme uvideli Katie, hneď sme vedeli, že je to ona. Spomínam si, že keď spievala na konkurze, naozaj pochopila text a tón scény, emóciu, ktorá sa mala preniesť.“
Ako si Lagaʻaia so smiechom spomína: „Bolo to rozhodne intenzívne konkurzové vystúpenie. Na všetky pesničky som sa pripravovala. Veľa som pracovala so svojím bratom Sefom; on mi vlastne robil učiteľa spevu. A so scenárom som pracovala s otcom – celé týždne a týždne sme ho predčítavali, snažili sme sa ho naozaj zvládnuť a vyjadriť moju verziu Vaiany.“
Pre Johnsona životná rola?
Ako producent aj hviezda nového filmu bol Dwayne Johnson vplyvnou kľúčovou postavou v každej fáze vývoja. Pre Johnsona znamená postava Mauiho, jedným slovom, „všetko“.
„To, čo pre mňa robí Mauiho takým významným,“ vysvetľuje Johnson, „je nielen to, že reprezentuje naše polynézske kultúry, ale Maui jednoznačne predstavuje môjho dedka, zosnulého veľkého náčelníka Petera Maiviu. Keď si porovnáte fotografie môjho dedka so všetkými jeho tetovaniami, mohutnou postavou a dlhými, krásnymi vlasmi, s Mauiom, je to ohromujúce. Je to naozaj neuveriteľné. Symbolizuje dedičstvo, život, hrdosť a kultúru.“
Dobrodružný hraný film Vaiana prinesie do našich kín distribučná spoločnosť CinemArt SK 9. júla.
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