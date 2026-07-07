TRAGICKÝ začiatok týždňa na Spiši: O život prišiel kamionista, ktorého veľký stroj PRIVALIL!

(Zdroj: Topky)
POPRAD - Hasiči aktuálne zasahujú pri tragickej dopravnej nehode nákladného motorového vozidla na diaľnici D1 pred zjazdom na Spišský Štvrtok v smere do Levoče. Informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Prešove.
Pri nehode prišiel o život vodič kamióna. „Osoba je privalená, kamión sa prekladá,“ spresnil operačný dôstojník KR HaZZ s tým, že na mieste sú siedmi hasiči so štyrmi kusmi techniky. Prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová potvrdila, že kamión skončil mimo vozovky.
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