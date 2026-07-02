Tragická nehoda! Iba 11-ročný chlapec si vzal pick-up a vrazil do skupiny ľudí: Osem mŕtvych a ďalší zranení

BANGKOK - Na severovýchode Thajska dnes zomrelo osem mníchov po tom, čo do nich narazil vozidlom jedenásťročný chlapec. Ďalších 14 mníchov utrpelo zranenie, z toho štyria sú vo vážnom stave. Mnísi sa zúčastnili pútnickej cesty. Informovala o tom agentúra AP s odkazom na miestne úrady. Príčina nehody sa naďalej vyšetruje.
Púte o dĺžke 260 kilometrov z provincie Mukdachan, ktorá leží zhruba 600 kilometrov severovýchodne od Bangkoku, do provincie Ubon Rátčchatchání sa zúčastnilo celkom 35 budhistických mníchov. Po náraze vozidla päť z nich zomrelo na mieste, ďalší traja podľahli zraneniam v nemocnici, informoval guvernér provincie Mukdachan.
Predbežné policajné vyšetrovanie podľa miestnych médií zistilo, že pick-up šoféroval mladistvý, ktorý si údajne vzal vozidlo bez súhlasu rodiča alebo zákonného zástupcu a potom narazil do sprievodu mníchov.
Polícia maloletého vodiča zadržala. Vypočutý bude, až dorazia štátni úradníci na ochranu detí. Preživší mnísi však policajtom oznámili, že než zišiel z cesty a narazil do skupiny, stratil chlapec na vozidle kontrolu.
Skupina pútnikov vyrazila na cestu zhruba pol hodiny pred nehodou. Záznam z bezpečnostnej kamery ukazuje mníchov, ako idú v jednotnom zástupe pri kraji cesty tesne predtým, než do nich narazilo vozidlo.