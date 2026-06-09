Veľká akcia Radar na slovenských cestách: Policajti nachytali viac ako 1500 vodičov

BRATISLAVA - Občania nahlásili polícii celkovo 2152 rizikových miest. Policajti následne vykonali kontroly na 891 z nich. Do akcie nasadili takmer 600 príslušníkov dopravnej polície. Informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
Polícia 4. a 5. júna realizovala na celom Slovensku dopravno-bezpečnostnú akciu Radar, pri ktorej kontrolovala dodržiavanie najvyššej dovolenej rýchlosti. Do akcie sa aktívne zapojila aj verejnosť, ktorá mala možnosť upozorniť na úseky ciest, kde sa podľa jej skúseností vodiči dopúšťajú najčastejšieho porušovania pravidiel cestnej premávky, priblížil Hájek.
„Počas kontrol bolo zistených 1550 prípadov prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti. Policajti zároveň odhalili aj 985 ďalších porušení pravidiel cestnej premávky. Kontroly sa zameriavali aj na vodičov, ktorí by mohli viesť vozidlo pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. Počas akcie bolo zistených desať vodičov pod vplyvom alkoholu,“ povedal Hájek.
Tvrdí, že cieľom akcie nebolo len odhaľovanie porušení dopravných predpisov, ale predovšetkým zvýšenie bezpečnosti na cestách. „Práve neprimeraná alebo prekročená rýchlosť patrí dlhodobo medzi skupinu najčastejších príčin vzniku dopravných nehôd, ktoré majú neraz tragické následky,“ podotkol hovorca. Polícia deklarovala, že bude v podobných dopravno-bezpečnostných aktivitách pokračovať aj naďalej. Apeluje na všetkých vodičov, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky, rešpektovali stanovené rýchlostné limity a jazdili zodpovedne a ohľaduplne.