V kauze exšéfa policajných odposluchov vypovedali Martin Kováč aj Bernard Slobodník

BANSKÁ BYSTRICA - V obnovenom procese s bývalým riaditeľom úradu zvláštnych policajných činností Jozefom R. v stredu na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, vypovedal bývalý člen zločineckého gangu sýkorovci, na 20 rokov odsúdený Martin Kováč aj exfunkcionár niekdajšej Národnej kriminálnej agentúry Bernard Slobodník. S ďalším sýkorovcom Jurijom Fejerom, ktorý si odpykáva trest v Ilave, sa súd spojil cez videokonferenčné zariadenie.
Svedok Kováč potvrdil, že obžalovaný mal dávať ich skupine, ktorá páchala rôznu trestnú činnosť, informácie o policajných raziách, za čo od šéfa gangu Róberta Lališa údajne dostával finančnú odmenu okolo 30.000 korún. Svedok robil Lališovi šoféra a ochrankára a pamätá si, že raz mu domov do Šale niesol obálku s peniazmi aj on osobne.
„Lališ vždy povedal, že máme takú alebo onakú informáciu. Peniaze od Lališa mu nosili iní dvaja členovia, ale raz ísť nemohli, preto som išiel ja. Nepozeral som do obálky, ale predpokladám, že tam boli peniaze ako vždy,“ vypovedal Kováč s tým, že o tom, že Jozef R. dostával od nich peniaze, vedela len hŕstka ľudí okolo Lališa. O aké informácie malo presne ísť, nevedel svedok konkretizovať. „Keď sme boli v hľadáčiku, Lališ nám len povedal, že sledujú vás, odpočúvajú, dávajte si pozor,“ doplnil Kováč.
Došlo aj na konfrontáciu
Napokon došlo medzi ním a obžalovaným aj na konfrontáciu tvárou v tvár, kde mu do očí zopakoval podstatu toho, čo uviedol pred samosudcom. „Nie je to pravda. Nikdy som žiadne informácie nevynášal a nikdy som od nich žiadne peniaze nedostal,“ zdôraznil Jozef R. Svedok Slobodník síce obžalovaného poznal, ale udržiavali iba pracovný vzťah. K žalovaným skutkom sa bližšie nevedel vyjadriť.
Bývalého šéfa policajných odposluchov Jozefa R. zadržali v rámci policajnej akcie Judáš začiatkom decembra 2020. ŠTS ho v roku 2023 uznal za vinného zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny sýkorovci, ktorej mal za peniaze vynášať informácie z prostredia polície, a za dva skutky prijímania úplatku. Do nich mali byť zapojení i ďalší policajní funkcionári. Výška úplatkov sa v jednom skutku mala pohybovať zhruba okolo 16.000 eur a v druhom 17.000 eur. ŠTS mu vymeral úhrnný trest odňatia slobody na 11 rokov. Najvyšší súd SR rozsudok zrušil a vec vrátil ŠTS, aby ju v potrebnom rozsahu prejednal a znovu rozhodol.