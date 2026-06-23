Raz mu nestačilo! Muž si mašíroval po diaľnici, policajti ho vykázali, o chvíľu bol späť: Dôvodu nebudete veriť

BRATISLAVA - Zo zákazov si ťažkú hlavu nerobil a z Viedne do Brna sa vybral po diaľnici - pešo. Muža na netradičnej túre museli zastaviť až policajti, ktorí dostali upozornenie na chodca pohybujúceho sa po D2. Z diaľnice ho vykázali a naparili mu pokutu. Ak si však mysleli, že tým je vec vybavená, veľmi sa mýlili. Prešlo iba pár hodín a nedisciplinovaný chodec bol späť.
"Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave boli dnes krátko pred 6.00 h vyslaní na diaľnicu D2, kde sa v úseku 51 km v smere do Českej republike mal pohybovať chodec. Bezodkladne sa vybrali na miesto oznámenie, kde spozorovali muža pohybujúceho sa po diaľnici," uviedla polícia.
Pri následnej komunikácii im 29-ročný cudzí štátny príslušník uviedol že vykonáva „Challenge z Viedne do Brna“ peši. "Nakoľko týmto konaním ohrozoval nielen život a zdravie svoje ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky, bol z diaľnice vykázaný a policajti mu uložili blokovú pokutu v súlade s ustanoveniami zákona č. 8/2009 Z. z." dodali.
O približne 4 hodiny neskôr boli však policajti vyslaní opäť k prevereniu oznámenia o pohybe chodca po diaľnici D2. Keď prišli na miesto zistili že sa jedná o ich "starého známeho". Opätovne mu ozrejmili nebezpečnosť tohto konania, a opäť mu uložili blokovú pokutu a vykázali z diaľnice. Muž ďalej pokračoval vo svojom „challenge“ mimo diaľnice.
Diaľnicu môžu používať len vodiči motorových vozidiel, iným nemotorizovaným účastníkom cestnej premávky t. j. cyklista, chodec je používanie diaľnice zakázané.