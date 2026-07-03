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Bývalý maďarský minister čelí realite: Kým si Maďari uťahovali opasky, on míňal na súkromné jety miliardy forintov

Péter Szijjártó
Péter Szijjártó (Zdroj: TASR/AP/Virginia Mayo)
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TASR

BUDAPEŠŤ - Bývalý maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó a jeho delegácia si v období od roku 2022 do roku 2026 prenajal súkromné ​​lietadlá na oficiálne zahraničné cesty celkovo 53-krát v celkovej hodnote vyše 4,8 miliardy forintov (13,8 milióna eur). Oznámil to v piatok na Facebooku štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí László György Velkey, podľa ktorého sa v súvislosti s tým bude skúmať aj trestná zodpovednosť.

Velkey pripomenul prípady, keď sa prenajalo lietadlo za desiatky miliónov forintov, ale nakoniec ho nevyužili. Najviac (5,8 milióna eur) minul rezort diplomacie na cesty súkromnými lietadlami v roku 2025. Podľa štátneho tajomníka išlo o „neuveriteľné plytvanie peniazmi“.

„Ako každý vie, Péter Szijjártó bol najlepším ministrom zahraničných vecí v Európe a tiež ministrom zahraničného obchodu, ktorý svojou prácou priniesol Maďarsku mnoho výhod, úžitkov a investícií. Výška nákladov na jeho prácu je v súlade s európskymi štandardmi,“ reagoval hovorca Fideszu Bertalan Havasi.

Maďarskú vládnu a vojenskú letku, ktorú aktívne využíval aj Szijjártó, tvorili štyri lietadlá kúpené na prelome rokov 2017 a 2018. Boli to dva luxusné stroje Dassault Falcon 7X na stredné a dlhé trasy. Dva kapacitne väčšie stroje Airbus A319-100 vláda kúpila od skrachovanej leteckej spoločnosti Air Berlin a prispôsobila pre vládne delegácie a vojenské transporty.

 
 

Hoci maďarská vláda ich oficiálne evidovala ako vojenské dopravné stroje pod správou armády na základni Kecskemét, opozícia a investigatívni novinári ich pre luxusné vybavenie a primárne politické využitie dlhodobo označovali za faktickú vládnu letku premiéra Viktora Orbána a jeho ministrov. V neskoršom období, keď boli tieto lietadlá vyťažené, si ministerstvo na Szijjártóove lety prenajímalo súkromné civilné chartery od externých spoločností, ako napríklad Cessnu Citation alebo ultra-luxusné privátne lietadlá s dlhým doletom.

Viac o téme: Péter SzijjártóSúkromný jetMiliardy forintovLászló György Velkey
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