Veľká policajná akcia v Európe: Vyšetrujú miliónové zneužitie eurofondov

PARÍŽ - Vo Francúzsku a ďalších európskych krajinách sa konajú policajné razie kvôli podozreniu zo zneužitia fondov Európskej únie členmi niekdajšej frakcie v Európskom parlamente Identita a demokracia (ID). Agentúra AFP to uviedla s odvolaním sa na Úrad európskeho verejného žalobcu (EPPO), podľa ktorého sa operácia týka vyšetrovania skutkov z rokov 2019 až 2024.
Francúzsky denník Le Monde napísal, že razie sa konajú tiež v Španielsku, Taliansku a Belgicku. EPPO v júli 2025 oznámil, že začína vyšetrovanie ID kvôli údajnému zneužitiu 4,3 milióna eur. Frakcia v predchádzajúcom volebnom období združovala krajne pravicové, nacionalistické a euroskeptické strany. Jej členom bola popri francúzskom Národnom združení (RN) či Alternatíve pre Nemecko (AfD) aj česká Sloboda a priama demokracia (SPD).