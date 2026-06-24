Streda24. jún 2026, meniny má Ján, zajtra Olívia, Tadeáš

Razia pred summitom NATO: Polícia zastrelili podozrivého člena IS

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ANKARA - Turecká polícia pri razii neďaleko hlavného mesta Ankara zastrelila muža podozrivého z napojenia na džihádistickú skupinu Islamský štát (IS). Bezpečnostné zdroje to uviedli v stredu pre miestne médiá, informuje o tom agentúra AFP.

Policajný zásah z utorkového skorého rána súvisí s prípravou na júlový summit NATO v Ankare. O dva týždne sa na ňom stretnú lídri z 32 členských krajín vrátane amerického prezidenta Donalda Trumpa. Streľba sa odohrala v meste Sazagasi 100 kilometrov južne od tureckej metropoly počas súbežných operácií, pri ktorých polícia zadržala viac ako 200 osôb, ako informovali tlačové agentúry DHA a IHA. Úrady sa k prípadu oficiálne nevyjadrili.

Podozrivého zastrelila špeciálna policajná jednotka na adrese, kde býval so svojou manželkou. Podľa IHA dvojica začala streľbu ako prvá a muž počas prestrelky zomrel.Turecká prokuratúra v utorok potvrdila vydanie zatykačov na 241 osôb. Protiteroristické policajné jednotky pri raziách zadržali 209 ľudí, z nich 56 identifikovali ako podozrivých členov IS, zvyšní údajne patria do viacerých krajne ľavicových organizácií, ktoré Ankara označuje za teroristické skupiny.

Viac o téme: NATOPolíciaTureckoSummit
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Petr Pavel
Spor o účasť na summite NATO vygradoval, Pavel podal kompetenčnú žalobu
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
Trump opäť hrozí, že nepomôže krajinám NATO, ak o to požiadajú
Zahraničné
Na snímke český prezident
Pavel nebude súčasťou delegácie na summite NATO, rozhodla vláda
Zahraničné
Generálny tajomník NATO Mark
NATO podľa Hegsetha napreduje v obrane, no USA preveria svoje sily v Európe a žiadajú vyššie výdavky spojencov
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Prvý sex vo vile: Syn speváka Hložka posunul v Are You The One vzťah s Natáliou: Pikantné!
Prvý sex vo vile: Syn speváka Hložka posunul v Are You The One vzťah s Natáliou: Pikantné!
Prominenti
Obec Malcov od vlády očakáva podporu dvoch projektov v sume takmer 75-tisíc eur
Obec Malcov od vlády očakáva podporu dvoch projektov v sume takmer 75-tisíc eur
Správy
D1 na Zemplíne nemešká ani o deň, uviedol minister dopravy Jozef Ráž
D1 na Zemplíne nemešká ani o deň, uviedol minister dopravy Jozef Ráž
Správy

Domáce správy

AKTUÁLNE Ústavný súd rozhodol:
AKTUÁLNE Ústavný súd rozhodol: Časť zákona o hlavnom meste SR Bratislave je protiústavná
Domáce
Leteckí záchranári zasahovali v
Na Orave zasahoval vrtuľník: 13-ročný chlapec sa vážne zranil po páde z bicykla
Domáce
Požiare v prírodnom prostredí
V celom Trenčianskom kraji platí zvýšené nebezpečenstvo požiarov: Hasiči sprísnili pravidlá a zakázali otvorený oheň
Domáce
Minulý týždeň v Trnavskom kraji: 15 dopravných nehôd, 11 zranených a vodiči pod vplyvom alkoholu
Minulý týždeň v Trnavskom kraji: 15 dopravných nehôd, 11 zranených a vodiči pod vplyvom alkoholu
Trnava

Zahraničné

Ilustračné foto
Razia pred summitom NATO: Polícia zastrelili podozrivého člena IS
Zahraničné
Babiš s Magyarom sa
Babiš s Magyarom sa dohodli, že usporiadajú prvé spoločné rokovanie vlád
Zahraničné
Ruský prezident Vladimir Putin
Putin sa s vládou prvýkrát zaoberal problematickým nedostatkom benzínu
Zahraničné
Dmitrij Peskov
Jadrové zbrane sú jedinou poistkou proti globálnej vojne: Peskov varuje pred rozpadom bezpečnosti
Zahraničné

Prominenti

Šou Are You The
Prvý sex vo vile: Syn speváka Hložka posunul v Are You The One vzťah s Natáliou: Pikantné!
Domáci prominenti
Sienna Miller
Horúčavy má na háku! 34 stupňov a... To fakt prišla slávna herečka v tomto?!
Zahraniční prominenti
FOTO Kristína Malachovská
Po rozvode ďalšia svadba! Dcéra Ivety Malachovskej sa vydáva pri mori: Tomuto mužovi povie svoje áno
Domáci prominenti
FOTO Anastacia
Slávna Anastacia nestarne: Má pred 60-kou a... Fanúšikov rozpálila v sexi čipke!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Ilustračné foto
Tichý súboj gigantov: Kto dnes vedie v najrýchlejších strojoch sveta?
Zaujímavosti
Fialové more levandule a
Fialové more levandule a kamenné múry: Tento kláštor je symbolom Provensálska
dromedar.sk
Ako omladnúť o 10
Ako omladnúť o 10 rokov bez drahých zákrokov? Lekárka prezradila jednoduché triky, ktoré nič nestoja
Zaujímavosti
Pes alebo mačka dokážu
Pes alebo mačka dokážu upokojiť? Omyl, tvrdia vedci! Ešte vám zväčšia stres
Zaujímavosti

Dobré správy

Myslíte si, že ste
Myslíte si, že ste len unavení? Odborníčka varuje pred príznakmi, ktoré Slováci často ignorujú
vysetrenie.sk
Myslíte si, že sa
Táto banka má službu, o ktorej väčšina Slovákov netuší: Poznáte ju?
Domáce
Staňte sa Milionárom na
Kam by ste sa vybrali, keby ste boli milionárom? Jeden Slovák to čoskoro zistí
Domáce
FOTO Slováci objavujú svoju novú
Slováci majú favorita letnej sezóny: Pochvaľujú si ceny, služby aj možnosti pre rodiny
Domáce

Ekonomika

Optický klam verejných financií: Fico vidí nízky dlh, analytici starnúcu ekonomiku v pasci. Kde je pravda?
Optický klam verejných financií: Fico vidí nízky dlh, analytici starnúcu ekonomiku v pasci. Kde je pravda?
Volkswagen v najväčšej kríze od roku 2010: Masívne škrty, riziko aj pre Slovensko!
Volkswagen v najväčšej kríze od roku 2010: Masívne škrty, riziko aj pre Slovensko!
Slováci sa boja, že im ujde posledný vlak: Ceny bytov opäť prudko rastú, oplatí sa viac prenájom?
Slováci sa boja, že im ujde posledný vlak: Ceny bytov opäť prudko rastú, oplatí sa viac prenájom?
Najslabší to vzdali ako prví? NBS odhalila, koho najviac zasiahli vyššie odvody!
Najslabší to vzdali ako prví? NBS odhalila, koho najviac zasiahli vyššie odvody!

Šport

Dúbravka definitívne zostáva v Premier League: Ulovil ho slávny londýnsky klub
Dúbravka definitívne zostáva v Premier League: Ulovil ho slávny londýnsky klub
Premier League
Šok pri varení večere na Slovensku: Prvé dojmy Šimona Nemca po výmene z New Jersey
Šok pri varení večere na Slovensku: Prvé dojmy Šimona Nemca po výmene z New Jersey
NHL
MS VO FUTBALE 2026 Skúsený kouč vybuchol: Funguje ešte VAR? Či išiel na kávu?!
MS VO FUTBALE 2026 Skúsený kouč vybuchol: Funguje ešte VAR? Či išiel na kávu?!
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Kritici, kde ste schovaní? Smrtiaci spiaci obor Ronaldo predviedol dokonalú odpoveď
MS VO FUTBALE 2026 Kritici, kde ste schovaní? Smrtiaci spiaci obor Ronaldo predviedol dokonalú odpoveď
MS vo futbale

Auto-moto

FOTO/VIDEO Škoda Peaq prichádza a usadí sa na vrchol ponuky. Toľko bude stáť?
FOTO/VIDEO Škoda Peaq prichádza a usadí sa na vrchol ponuky. Toľko bude stáť?
Predstavujeme
FOTO: Mercedes VLE - na dlhé trasy s elektrickým MPV?
FOTO: Mercedes VLE - na dlhé trasy s elektrickým MPV?
Predstavujeme
Križovatka D1 s D4 je komplet
Križovatka D1 s D4 je komplet
Doprava
FOTO: Mercedes-AMG GLE a GLS už aj s mocným osemvalcom
FOTO: Mercedes-AMG GLE a GLS už aj s mocným osemvalcom
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Študenti, pri brigáde môžete ušetriť na odvodoch. Stačí urobiť jeden krok
Študenti, pri brigáde môžete ušetriť na odvodoch. Stačí urobiť jeden krok
Som študent
MŠVVaM: Nový národný projekt podporí zodpovedné využívanie AI v školách
MŠVVaM: Nový národný projekt podporí zodpovedné využívanie AI v školách
Domáce
Networking na terase: Od princeznej ku kráľovnej biznisu. Inšpirujte sa letným večerom plným ženského lídershipu
Networking na terase: Od princeznej ku kráľovnej biznisu. Inšpirujte sa letným večerom plným ženského lídershipu
Motivácia a inšpirácia
Zasubmituj mi ten report asap: Malý slovník korporátnej slovenčiny, ktorej nikto mimo kancelárie nerozumie
Zasubmituj mi ten report asap: Malý slovník korporátnej slovenčiny, ktorej nikto mimo kancelárie nerozumie
O práci s humorom

Varenie a recepty

Neviete, čo variť cez víkend? Týchto 26 receptov zachráni sobotný aj nedeľný obed.
Neviete, čo variť cez víkend? Týchto 26 receptov zachráni sobotný aj nedeľný obed.
Tieto zemiakové jedlá kedysi poznal každý. 14 receptov, na ktoré dnes
Tieto zemiakové jedlá kedysi poznal každý. 14 receptov, na ktoré dnes
6 overených receptov na domáce dresingy. Lepšie v obchode nekúpite
6 overených receptov na domáce dresingy. Lepšie v obchode nekúpite
Rady a tipy
9 bylín svätojánskej noci: Viete, prečo majú až trojnásobnú silu?
9 bylín svätojánskej noci: Viete, prečo majú až trojnásobnú silu?
Rady a tipy

Technológie

Plávanie alebo beh? Nie každé kardio mení srdce rovnako. Vedci odhalili prekvapivý rozdiel
Plávanie alebo beh? Nie každé kardio mení srdce rovnako. Vedci odhalili prekvapivý rozdiel
Veda a výskum
Rusi chránia výsadkovú loď Aleksandr Šabalin sieťami proti dronom. Proti najväčšej hrozbe však nemusia stačiť
Rusi chránia výsadkovú loď Aleksandr Šabalin sieťami proti dronom. Proti najväčšej hrozbe však nemusia stačiť
Moderná vojna a konflikty
Na vzdialených horúcich Jupiteroch sa deje zvláštny jav. Ich vetry môžu byť prvým dôkazom magnetických polí mimo Slnečnej sústavy
Na vzdialených horúcich Jupiteroch sa deje zvláštny jav. Ich vetry môžu byť prvým dôkazom magnetických polí mimo Slnečnej sústavy
Vesmír
Holuby sú prekvapivo dobré v odhaľovaní rakovinových stôp. Na CT snímkach zachytia detaily, ktoré môžu uniknúť aj lekárom
Holuby sú prekvapivo dobré v odhaľovaní rakovinových stôp. Na CT snímkach zachytia detaily, ktoré môžu uniknúť aj lekárom
Veda a výskum

Bývanie

Je nová, ale do prostredia hôr ticho zapadla. Po rokoch je z chalupy zas krásne miesto, kde sa dá zabudnúť na stres
Je nová, ale do prostredia hôr ticho zapadla. Po rokoch je z chalupy zas krásne miesto, kde sa dá zabudnúť na stres
Tieto rastliny vydržia sucho aj horúčavy a aj v extrémoch môžu krásne zakvitnúť! Čo vysadiť do slnečnej páľavy?
Tieto rastliny vydržia sucho aj horúčavy a aj v extrémoch môžu krásne zakvitnúť! Čo vysadiť do slnečnej páľavy?
Vyzerá tradične, no vnútri je všetko inak! Napriek pravidlám je z chalupy perfektné miesto na relax v prírode
Vyzerá tradične, no vnútri je všetko inak! Napriek pravidlám je z chalupy perfektné miesto na relax v prírode
Poznáme víťaza súťaže o premenu balkóna či terasy za 3 000 €! Pozrite sa, kto zvíťazil
Poznáme víťaza súťaže o premenu balkóna či terasy za 3 000 €! Pozrite sa, kto zvíťazil

Pre kutilov

Žltnú vám listy na cesnaku? Takto spoznáte, že musí ísť urýchlene zo zeme
Žltnú vám listy na cesnaku? Takto spoznáte, že musí ísť urýchlene zo zeme
Záhrada
Zapli ste v horúčavách klimatizáciu a vyvalil sa zápach? Vyčistite ju bez servisáka za 15 minút
Zapli ste v horúčavách klimatizáciu a vyvalil sa zápach? Vyčistite ju bez servisáka za 15 minút
Vykurovanie
Starostlivosť o ruže po prvom odkvitnutí: Ako vykonať letný rez, aby opäť bohato zakvitli?
Starostlivosť o ruže po prvom odkvitnutí: Ako vykonať letný rez, aby opäť bohato zakvitli?
Okrasná záhrada
Žltnú puky a papriky odmietajú kvitnúť? Zistite, aké časté chyby v júni robíte
Žltnú puky a papriky odmietajú kvitnúť? Zistite, aké časté chyby v júni robíte
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Daní muži majú vraj najvyššie libido: Túžbu dávajú najavo úplne odlišne
Partnerské vzťahy
Daní muži majú vraj najvyššie libido: Túžbu dávajú najavo úplne odlišne
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
ŠOK Kolabujúci rockový festival
Domáce
ŠOK Kolabujúci rockový festival zachraňuje VLÁDA: Kamenický posiela organizátorom 80-tisíc
Expert šokuje: Koniec ultimáta
Zahraničné
Expert šokuje: Koniec ultimáta sa hrozivo blíži! Ukrajina môže napadnúť Bielorusko
Debata o veterných turbínach
Domáce
Debata o veterných turbínach sa zmenila na CIRKUS! VIDEO Strkanica vo dverách, diskusiu museli zrušiť
Róbert (51) zaparkoval auto
Domáce
Róbert (51) zaparkoval auto pri obchodnom centre a zmizol BEZ STOPY! Rodina je zúfalá, desať dní plných strachu

Ďalšie zo Zoznamu