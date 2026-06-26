Na týchto vodných plochách sa nekúpte: Hygienici vydali varovanie pred akútnym zdravotným rizikom

BRATISLAVA - Na kúpanie je nevyhovujúca voda v rekreačnej oblasti Gazárka Šaštín-Stráže, Štrkovisko Čaňa a Ružín (SKI). Oblasti nie sú vhodné na kúpanie, pretože to predstavuje akútne nebezpečenstvo a zvýšené zdravotné riziko pre všetkých kúpajúcich sa. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o tom informoval na sociálnej sieti.
„Regionálne úrady verejného zdravotníctva pokračovali v rutinných kontrolách pripravenosti kúpalísk na kúpaciu sezónu v štandardných odberoch vzoriek na kúpaliskách, ktorých prevádzkovatelia požiadali o začiatok prevádzky, a v obvyklom monitorovaní kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa,“ priblížil ÚVZ.
Zhoršenú kvalitu vody na kúpanie zistili na Štrkoviskovom jazere Kava v Komárne, Plážovom kúpalisku Jazero v Košiciach a Ružíne (Počkaj Beach). Išlo tam podľa ÚVZ o prekročenie limitov chlorofyl-a a cyanobaktérie, čo môže znamenať zvýšené zdravotné riziko pre citlivé skupiny, ako sú deti, tehotné ženy, alergici a osoby s oslabeným imunitným systémom.
Zníženú priehľadnosť vody zistili na vodnej nádrži Lipovina - Bátovce, vodnej nádrži Duchonka a Kanianka. „Priehľadnosť vody nepatrí medzi zdravotne významné ukazovatele kvality vody na kúpanie, čiže horšie výsledky tohto ukazovateľa nepredstavujú ohrozenie zdravia kúpajúcich sa,“ povedali hygienici.