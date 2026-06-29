Pondelok29. jún 2026, meniny má Peter, Pavol, Petra, zajtra Melánia

MIMORIADNE tragický úvod leta: Behom jedného týždňa sa utopilo 15 ľudí! Odborníci aj polícia bijú na poplach

Ilustračné foto Zobraziť galériu (3)
Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
© Zoznam/vk © Zoznam/vk
TASR

BRATISLAVA - Leto začalo mimoriadne tragicky. V priebehu týždňa sa na Slovensku utopilo 15 ľudí. Polícia ľudí upozorňuje. Štatistiky ukázali, že počas letných mesiacov počet obetí utopenia prevyšuje počet usmrtených pri dopravných nehodách. Odborníci zasa upozorňujú, že v realite utopenie vôbec nevyterá tak, ako ho poznáme z filmov.

V nedeľu našli v jazere Draždiak v Bratislave telo 86-ročného muža bez známok života. „Na linke 158 sme prijali krátko pred 12.00 h oznámenie o nezvestnosti 86-ročného návštevníka prírodného kúpaliska Draždiak. Na miesto sa dostavili príslušníci Poriečneho oddelenia Prezídia Policajného zboru, ako aj Hasičského a záchranného zboru, ktorí z vodnej plochy jazera vytiahli telo nezvestného muža bez známok života,“ uviedol hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.

K nešťastiu došlo aj v Dobšinskej Maši, časti obce Dedinky, v okrese Rožňava. Ako informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti, muž mal po požití alkoholu skočiť do vody, preplávať niekoľko metrov a následne sa stratiť pod hladinou. „Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky,“ dodala polícia. V tejto súvislosti tiež upozornila verejnosť na zvýšenú opatrnosť pri vode. Pripomína, že kombinácia alkoholu a pobytu vo vode môže byť riziková a ľudia by nemali preceňovať svoje schopnosti.

 
 

Na mieste udalosti zasahovali hasiči z Dobšinej, po príchode začali okamžite po mužovi pátrať z brehu s využitím vecných prostriedkov určených na záchranu a vyhľadávanie na vodnej hladine. „Po krátkom čase sa im pomocou vyhľadávacieho háku podarilo nájsť pod vodnou hladinou telo osoby, v blízkosti brehu. Následne osobu vytiahli na breh. Žiaľ, napriek ich úsiliu už osobe nebolo možné pomôcť,“ uviedlo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach.

Tragédie pokračovali aj v nedeľu popoludní, keď sa našli zakliesneného muža bez známok života vo vodnej nádrži v Kanianke v okrese Prievidza. Mŕtvym je 37-ročný muž. Toho objavil počas potápania 70-ročný muž. Okolnosti udalosti policajti preverujú. 

Počas piatka a soboty si kúpanie vyžiadalo tiež niekoľko obetí. V piatok  našli záchranári telo muža v jazere Kuchajda a ďalšieho muža bez známok života v jazere Veľký Draždiak. V sobotu prišli o život žena v Čunovskom jazere, muž v jazere pri obci Réca a dvaja muži na Zlatých pieskoch v Bratislave. 

V Richnave došlo v piatok k tragickej udalosti. Z rieky Hornád pri moste vytiahli sedemročné dievča. Napriek okamžitej snahe o záchranu sa dieťa nepodarilo oživiť.

K niekoľkým tragédiám počas kúpania sa došlo aj počas týždňa. 

Viac úmrtí ako pri dopravných nehodách 

Policajti apelovali na ľudí, aby pri návšteve vodných plôch boli opatrní a zodpovední. „Nepreceňujte svoje sily a schopnosti, nepožívajte v nadmernom množstve alkoholické nápoje, pred plávaním sa najprv ovlažte, rozhorúčené telo môže na zmenu teploty zle zareagovať, nepreceňujte svoje plavecké schopnosti a dohliadajte na seba navzájom,“ zdôraznili.

Policajti tiež vyzvali rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť deťom pri vode a nenechávali ich bez dozoru ani na krátky čas. Podľa nej môže práve zodpovedné správanie výrazne znížiť riziko ďalších tragédií počas pretrvávajúcich horúčav.

Polícia pripomína, že počas letných mesiacov býva počet obetí utopenia tradične vysoký a neraz prevyšuje počet usmrtených pri dopravných nehodách. V súvislosti s očakávanými vysokými teplotami apeluje na návštevníkov kúpalísk, jazier a vodných nádrží, aby boli mimoriadne obozretní.

Upozorňuje, že hoci sa na Slovensku ročne utopí približne 100 až 130 ľudí, väčšina týchto tragédií sa stáva počas troj- až štvormesačnej letnej sezóny. V letných mesiacoch tak počet obetí utopenia podľa preventívnych štatistík dosahuje 30 až 40 osôb mesačne, čo je približne 1,5 až dvojnásobok priemerného mesačného počtu obetí dopravných nehôd.

Utopenie býva veľmi rýchle

Ako uviedol Slovenský Červený kríž (SČK) na sociálnej sieti, utopenie býva veľmi rýchle. Hladina sa za topiacim človekom uzavrie približne za 20 až 60 sekúnd. Podľa polície patrí medzi najčastejšie príčiny tragédií precenenie vlastných plaveckých schopností, vstup do vody pod vplyvom alkoholu, náhle zdravotné komplikácie či teplotný šok po skoku do studenej vody. Polícia odporúča kúpať sa len na vyhradených a ideálne strážených miestach, do vody vstupovať postupne.

 
 

SČK tiež upozorňuje, že vo filmoch je topenie sa často zobrazované veľmi dramaticky - postavy plávajú so zanárajúcou sa hlavou pod vodu a zúfalo kričia o pomoc. No pohyb topiaceho sa prakticky nemá nič spoločné s plávaním. „Vyzerá skôr, akoby liezol vo vode po imaginárnom rebríku. Hlavu má v záklone s ústami na úrovni hladiny a pretože lapá po dychu, nemôže volať o pomoc,“ ozrejmil.

Následne sa nad ním zavrie hladina. „Zo začiatku sa snaží pod vodou zadržať dych čo najdlhšie, no dokáže to maximálne pár desiatok sekúnd. Stále sa aktívne pohybuje. Potom vdýchne menšie množstvo vody, rozkašle sa a vdýchne vodu znova,“ doplnil.

Voda v pľúcach podľa odborníkov blokuje výmenu plynov v jemných tkanivách a dochádza k nedobrovoľnej kontrakcii svalov hrtana. „Vzniká pocit trhania a pálenia v hrudníku a voda sa dostáva do dýchacích ciest. Vtedy začína topiaci sa pociťovať pokoj, ktorý predchádza strate vedomia pre nedostatok kyslíka. Prestáva sa pohybovať. Nakoniec sa mu zastaví srdce a nastáva mozgová smrť,“ uzavrel SČK.

SČK odporúča pri pobyte detí pri vode využívať kvalitné a certifikované plavecké pomôcky, ktoré zvyšujú ich bezpečnosť a viditeľnosť. Medzi vhodné patria plavecké rukávniky či certifikované plavecké vesty, ktoré poskytujú oporu a vztlak, pričom je dôležité, aby zodpovedali hmotnostnej kategórii dieťaťa a boli správne upevnené.

Zároveň upozorňuje, že nie všetky pomôcky slúžia na ochranu pred utopením - napríklad penové dosky či nafukovacie kolesá majú skôr výcvikový alebo rekreačný charakter a nezaručujú bezpečnosť vo vode. Ani kvalitná plavecká pomôcka však nenahrádza neustály a nevyhnutný dohľad dospelej osoby.

V prípade, že sa človek stane svedkom topenia, mal by okamžite privolať pomoc na tiesňovej linke 112 a do vody vstupovať len vtedy, ak tým neohrozí vlastný život. Netreba preceňovať svoje plavecké schopnosti ani fyzické sily a vyhýbať sa nadmernej konzumácii alkoholu pred vstupom do vody. Zároveň radí, aby ľudia nechodili k vode sami a počas plávania na seba navzájom dohliadali.

Viac o téme: TeploBazénLetoJazeroUtopeniePolícia Kúpanie saVodné plochy
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Minister zahraničných vecí Juraj Blanár prijal španielskeho kolegu Josého Manuela Albaresa
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár prijal španielskeho kolegu Josého Manuela Albaresa
Správy
Rudolf Moško 100 v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Rudolf Moško 100 v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Správy
Peter Sagan o blížiacej sa Tour de France
Peter Sagan o blížiacej sa Tour de France
Cyklistika

Domáce správy

MIMORIADNE tragický úvod leta:
MIMORIADNE tragický úvod leta: Behom jedného týždňa sa utopilo 15 ľudí! Odborníci aj polícia bijú na poplach
Domáce
Debata o vysvedčení by
Debata o vysvedčení by sa nemala začať kritikou, ale ocenením
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Nočná dráma na bratislavskom
Nočná dráma na bratislavskom letisku: K lietadlu vyrazili hasiči a záchranári!
Domáce
Parkovanie v Bratislave: PAAS vlani priniesol rekordné príjmy, milióny eur už smerujú do rozvoja
Parkovanie v Bratislave: PAAS vlani priniesol rekordné príjmy, milióny eur už smerujú do rozvoja
Regióny

Zahraničné

Ilustarčné foto
Občanom nepriateľských krajín začali v Rusku blokovať bankové účty
Zahraničné
Policajti vynášajú telo z
Kritické hodiny po zemetrasení: Čas na záchranu preživších spod trosiek sa kráti!
Zahraničné
S požiarom bojujú aj
Obrovský požiar v Chorvátsku: VIDEO Zasahujú desiatky hasičov aj lietadlá!
Zahraničné
TRAGICKÁ bilancia horúčav: Pri
TRAGICKÁ bilancia horúčav: Pri kúpaní zahynulo najmenej 15 ľudí, medzi obeťami sú aj deti
Zahraničné

Prominenti

Slovenský divadelný a filmový
Maestro, na ktorého Slovensko nezabudlo: Od smrti Ladislava Chudíka († 91) uplynulo 11 rokov!
Domáci prominenti
FOTO Klára Trojanová sa po
Klára porodila Ivanovi Trojanovi štyroch synov: Rozviedla sa a už sa aj vydala! Nádherná nevesta
Zahraniční prominenti
Ashley Olsen, Mary-Kate Olsen
Olsenky po rokoch na verejnosti: Takto dnes vyzerajú!
Zahraniční prominenti
Sisa Lelkes Sklovská
Sisa Sklovská prehovorila o citlivej téme: Prečo nemám deti...a toto ma mrzí najviac
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Susan Brelsforthová s dcérou
Schudli viac ako 120 kilogramov bez injekcií na chudnutie: Matka s dcérou prezradili, čo im skutočne pomohlo
Zaujímavosti
Billy predpovedal výsledky zápasov.
Mačka predpovedala výsledky 19 zápasov bez chyby: VIDEO Ľudia hovoria o novom „veštcovi“ futbalu
Zaujímavosti
Lekári jej oznámili, že
Lekári jej oznámili, že o dvojičky prichádza: Dnes sú z nich usmievavé deti a odborníci hovoria o zázraku
Zaujímavosti
Dievčatko začalo kŕmiť vrany:
Dievčatko začalo kŕmiť vrany: Potom sa stal zázrak! O niekoľko týždňov mu začali nosiť darčeky
Zaujímavosti

Dobré správy

Nečakané problémy na dovolenke?
Nečakané problémy na dovolenke? Toto riešenie využíva čoraz viac slovenských rodín
dromedar.sk
Ženy menia spôsob opaľovania:
Ženy menia spôsob opaľovania: Tento trend úplne valcuje leto!
feminity.sk
Hit, o ktorom sa
Hit, o ktorom sa hovorí celé leto: Nový spôsob opaľovania zažíva boom!
hashtag.sk
Myslíte si, že ste
Myslíte si, že ste len unavení? Odborníčka varuje pred príznakmi, ktoré Slováci často ignorujú
vysetrenie.sk

Ekonomika

Tisíce Slovákov si polepšia: Viaceré dávky a príspevky sa už čoskoro zvýšia, pozrite si prehľad!
Tisíce Slovákov si polepšia: Viaceré dávky a príspevky sa už čoskoro zvýšia, pozrite si prehľad!
Toto sú najlepšie mestá sveta pre milovníkov jedla: V TOP 10 sú až štyri európske metropoly!
Toto sú najlepšie mestá sveta pre milovníkov jedla: V TOP 10 sú až štyri európske metropoly!
Tvrdá facka pre bratislavský Volkswagen: Porsche chce presťahovať výrobu do Nemecka, má to však háčik!
Tvrdá facka pre bratislavský Volkswagen: Porsche chce presťahovať výrobu do Nemecka, má to však háčik!
20 krajín, kam Slováci húfne cestujú: KVÍZ o menách, ktorý vás poriadne potrápi. Otestujte sa!
20 krajín, kam Slováci húfne cestujú: KVÍZ o menách, ktorý vás poriadne potrápi. Otestujte sa!

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Dráma do poslednej sekundy: O prvom osemfinalistovi rozhodol gól v nadstavení
MS VO FUTBALE 2026 Dráma do poslednej sekundy: O prvom osemfinalistovi rozhodol gól v nadstavení
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Nemci majú v hlavách zlyhanie v Bratislave: V pondelok uvidíme slovenský tím
MS VO FUTBALE 2026 Nemci majú v hlavách zlyhanie v Bratislave: V pondelok uvidíme slovenský tím
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Neskutočné šialenstvo, aké Rakúsko ešte nikdy nezažilo: Neuveriteľné!
MS VO FUTBALE 2026 Neskutočné šialenstvo, aké Rakúsko ešte nikdy nezažilo: Neuveriteľné!
MS vo futbale
Prestup priamo počas MS vo futbale? Obletovaný Diomande sa dohodol s európskym veľkoklubom
Prestup priamo počas MS vo futbale? Obletovaný Diomande sa dohodol s európskym veľkoklubom
Ligue 1

Auto-moto

NDS ukončila práce na viacerých mostoch liptovskej časti diaľnice D1
NDS ukončila práce na viacerých mostoch liptovskej časti diaľnice D1
Doprava
FOTO: Audi RS 5 sa ukázalo v Bratislave. Limuzínu alebo Avant?
FOTO: Audi RS 5 sa ukázalo v Bratislave. Limuzínu alebo Avant?
Predstavujeme
Z premiéry: toto je vrchol ponuky Škody, nová vlajková loď je elektrický Peaq
Z premiéry: toto je vrchol ponuky Škody, nová vlajková loď je elektrický Peaq
Zaujímavosti
PRVÁ JAZDA: Renault 4 Plein Sud ukazuje, že autá nemusia byť komplikované, aby boli zaujímavé
PRVÁ JAZDA: Renault 4 Plein Sud ukazuje, že autá nemusia byť komplikované, aby boli zaujímavé
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Teploty v tieni nad 30 stupňov? Inšpektori práce pripomínajú, čo vám zamestnávateľ v horúčavách musí zabezpečiť
Teploty v tieni nad 30 stupňov? Inšpektori práce pripomínajú, čo vám zamestnávateľ v horúčavách musí zabezpečiť
Prostredie práce
3 veci, ktoré by mali čerství absolventi robiť namiesto čakania na dokonalú prácu
3 veci, ktoré by mali čerství absolventi robiť namiesto čakania na dokonalú prácu
Hľadám prácu
Vojna o ovládač: 4 typy kolegov, s ktorými zvádzame boj o klimatizáciu v open space
Vojna o ovládač: 4 typy kolegov, s ktorými zvádzame boj o klimatizáciu v open space
O práci s humorom
AI nie je benefit, je to nová gramotnosť. Návod pre asistentky, účtovníkov a logistov, ako ušetriť 2 hodiny denne
AI nie je benefit, je to nová gramotnosť. Návod pre asistentky, účtovníkov a logistov, ako ušetriť 2 hodiny denne
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Parená kysnutá knedľa, ktorá je mäkká ako pavučinka a vždy sa vydarí
Parená kysnutá knedľa, ktorá je mäkká ako pavučinka a vždy sa vydarí
Osviežujúce tvarohové rezy Šumienka. Jednoduchý zákusok, do ktorého nejde ani gram masla.
Osviežujúce tvarohové rezy Šumienka. Jednoduchý zákusok, do ktorého nejde ani gram masla.
Koniec školy: Ako vybrať darček pre učiteľku a potešiť deti
Koniec školy: Ako vybrať darček pre učiteľku a potešiť deti
Rady a tipy
Kries vs. pleseň: Kedy musíte obsah pohára vyhodiť?
Kries vs. pleseň: Kedy musíte obsah pohára vyhodiť?
Rady a tipy

Technológie

Táto rakovina roky odolávala imunoterapii. Vedci zistili, akým trikom zastavuje imunitné bunky
Táto rakovina roky odolávala imunoterapii. Vedci zistili, akým trikom zastavuje imunitné bunky
Veda a výskum
Každý tretí človek môže mať v tele parazita, ktorý ohrozuje zdravie. Vedci varujú, že ho svet podceňuje
Každý tretí človek môže mať v tele parazita, ktorý ohrozuje zdravie. Vedci varujú, že ho svet podceňuje
Veda a výskum
Južná Kórea vyrobila taký dobrý tank, že Poľsko ich kúpilo až 1 000. Vlastná armáda teraz čaká v poradovníku
Južná Kórea vyrobila taký dobrý tank, že Poľsko ich kúpilo až 1 000. Vlastná armáda teraz čaká v poradovníku
TOP Téma
Cítiš sa neustále unavený? Telu môže chýbať tento bežný vitamín, ktorého nedostatok sa tvári ako stres alebo starnutie
Cítiš sa neustále unavený? Telu môže chýbať tento bežný vitamín, ktorého nedostatok sa tvári ako stres alebo starnutie
Veda a výskum

Bývanie

Vidiecku usadlosť postavili tak dobre, že domáceho chráni i dnes. Ešte tu vidno kamenné múry, no staré bývanie nečakajte
Vidiecku usadlosť postavili tak dobre, že domáceho chráni i dnes. Ešte tu vidno kamenné múry, no staré bývanie nečakajte
5 izbových rastlín, ktoré by ste mali pestovať v spálni. Vôňa jednej z nich dokonca pomáha lepšie spať!
5 izbových rastlín, ktoré by ste mali pestovať v spálni. Vôňa jednej z nich dokonca pomáha lepšie spať!
V obývačke vytvorí harmóniu, v spálni pozve na oddych a skvelo sa hodí k drevu. Ako do interiéru vniesť levanduľovú?
V obývačke vytvorí harmóniu, v spálni pozve na oddych a skvelo sa hodí k drevu. Ako do interiéru vniesť levanduľovú?
Na rodinnej atmosfére si dali záležať. Deti sa môžu hrať popri rodičoch a stôl prispôsobili na zdieľanie jedla
Na rodinnej atmosfére si dali záležať. Deti sa môžu hrať popri rodičoch a stôl prispôsobili na zdieľanie jedla

Pre kutilov

Kvitnú vám cukety, ale netvoria sa plody? 4 tipy, ako ich prinútiť rodiť
Kvitnú vám cukety, ale netvoria sa plody? 4 tipy, ako ich prinútiť rodiť
Zelenina a ovocie
Paradajky v júnovom pekle: Ako ich správne zalievať a tieniť, aby plody nepopraskali?
Paradajky v júnovom pekle: Ako ich správne zalievať a tieniť, aby plody nepopraskali?
Zelenina a ovocie
Dajú sa horké uhorky zachrániť? Čo spôsobuje horkosť a ako sa o uhorky postarať
Dajú sa horké uhorky zachrániť? Čo spôsobuje horkosť a ako sa o uhorky postarať
Záhrada
Ako zvládnuť pestovanie papriky vo fóliovníku? 5 najväčších chýb a ich riešenia
Ako zvládnuť pestovanie papriky vo fóliovníku? 5 najväčších chýb a ich riešenia
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ženy menia spôsob opaľovania: Tento trend úplne valcuje leto!
Móda a krása
Ženy menia spôsob opaľovania: Tento trend úplne valcuje leto!
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
MIMORIADNE tragický úvod leta:
Domáce
MIMORIADNE tragický úvod leta: Behom jedného týždňa sa utopilo 15 ľudí! Odborníci aj polícia bijú na poplach
S požiarom bojujú aj
Zahraničné
Obrovský požiar v Chorvátsku: VIDEO Zasahujú desiatky hasičov aj lietadlá!
Nočná dráma na bratislavskom
Domáce
Nočná dráma na bratislavskom letisku: K lietadlu vyrazili hasiči a záchranári!
Domáce
Tesco sťahuje z predaja obľúbenú značku VODY: Obľubujú ju mnohí Slováci! Obchod vracia zákazníkom peniaze

Ďalšie zo Zoznamu