MIMORIADNE tragický úvod leta: Behom jedného týždňa sa utopilo 15 ľudí! Odborníci aj polícia bijú na poplach

BRATISLAVA - Leto začalo mimoriadne tragicky. V priebehu týždňa sa na Slovensku utopilo 15 ľudí. Polícia ľudí upozorňuje. Štatistiky ukázali, že počas letných mesiacov počet obetí utopenia prevyšuje počet usmrtených pri dopravných nehodách. Odborníci zasa upozorňujú, že v realite utopenie vôbec nevyterá tak, ako ho poznáme z filmov.
V nedeľu našli v jazere Draždiak v Bratislave telo 86-ročného muža bez známok života. „Na linke 158 sme prijali krátko pred 12.00 h oznámenie o nezvestnosti 86-ročného návštevníka prírodného kúpaliska Draždiak. Na miesto sa dostavili príslušníci Poriečneho oddelenia Prezídia Policajného zboru, ako aj Hasičského a záchranného zboru, ktorí z vodnej plochy jazera vytiahli telo nezvestného muža bez známok života,“ uviedol hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
K nešťastiu došlo aj v Dobšinskej Maši, časti obce Dedinky, v okrese Rožňava. Ako informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti, muž mal po požití alkoholu skočiť do vody, preplávať niekoľko metrov a následne sa stratiť pod hladinou. „Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky,“ dodala polícia. V tejto súvislosti tiež upozornila verejnosť na zvýšenú opatrnosť pri vode. Pripomína, že kombinácia alkoholu a pobytu vo vode môže byť riziková a ľudia by nemali preceňovať svoje schopnosti.
Na mieste udalosti zasahovali hasiči z Dobšinej, po príchode začali okamžite po mužovi pátrať z brehu s využitím vecných prostriedkov určených na záchranu a vyhľadávanie na vodnej hladine. „Po krátkom čase sa im pomocou vyhľadávacieho háku podarilo nájsť pod vodnou hladinou telo osoby, v blízkosti brehu. Následne osobu vytiahli na breh. Žiaľ, napriek ich úsiliu už osobe nebolo možné pomôcť,“ uviedlo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach.
Tragédie pokračovali aj v nedeľu popoludní, keď sa našli zakliesneného muža bez známok života vo vodnej nádrži v Kanianke v okrese Prievidza. Mŕtvym je 37-ročný muž. Toho objavil počas potápania 70-ročný muž. Okolnosti udalosti policajti preverujú.
Počas piatka a soboty si kúpanie vyžiadalo tiež niekoľko obetí. V piatok našli záchranári telo muža v jazere Kuchajda a ďalšieho muža bez známok života v jazere Veľký Draždiak. V sobotu prišli o život žena v Čunovskom jazere, muž v jazere pri obci Réca a dvaja muži na Zlatých pieskoch v Bratislave.
V Richnave došlo v piatok k tragickej udalosti. Z rieky Hornád pri moste vytiahli sedemročné dievča. Napriek okamžitej snahe o záchranu sa dieťa nepodarilo oživiť.
K niekoľkým tragédiám počas kúpania sa došlo aj počas týždňa.
Viac úmrtí ako pri dopravných nehodách
Policajti apelovali na ľudí, aby pri návšteve vodných plôch boli opatrní a zodpovední. „Nepreceňujte svoje sily a schopnosti, nepožívajte v nadmernom množstve alkoholické nápoje, pred plávaním sa najprv ovlažte, rozhorúčené telo môže na zmenu teploty zle zareagovať, nepreceňujte svoje plavecké schopnosti a dohliadajte na seba navzájom,“ zdôraznili.
Policajti tiež vyzvali rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť deťom pri vode a nenechávali ich bez dozoru ani na krátky čas. Podľa nej môže práve zodpovedné správanie výrazne znížiť riziko ďalších tragédií počas pretrvávajúcich horúčav.
Polícia pripomína, že počas letných mesiacov býva počet obetí utopenia tradične vysoký a neraz prevyšuje počet usmrtených pri dopravných nehodách. V súvislosti s očakávanými vysokými teplotami apeluje na návštevníkov kúpalísk, jazier a vodných nádrží, aby boli mimoriadne obozretní.
Upozorňuje, že hoci sa na Slovensku ročne utopí približne 100 až 130 ľudí, väčšina týchto tragédií sa stáva počas troj- až štvormesačnej letnej sezóny. V letných mesiacoch tak počet obetí utopenia podľa preventívnych štatistík dosahuje 30 až 40 osôb mesačne, čo je približne 1,5 až dvojnásobok priemerného mesačného počtu obetí dopravných nehôd.
Utopenie býva veľmi rýchle
Ako uviedol Slovenský Červený kríž (SČK) na sociálnej sieti, utopenie býva veľmi rýchle. Hladina sa za topiacim človekom uzavrie približne za 20 až 60 sekúnd. Podľa polície patrí medzi najčastejšie príčiny tragédií precenenie vlastných plaveckých schopností, vstup do vody pod vplyvom alkoholu, náhle zdravotné komplikácie či teplotný šok po skoku do studenej vody. Polícia odporúča kúpať sa len na vyhradených a ideálne strážených miestach, do vody vstupovať postupne.
SČK tiež upozorňuje, že vo filmoch je topenie sa často zobrazované veľmi dramaticky - postavy plávajú so zanárajúcou sa hlavou pod vodu a zúfalo kričia o pomoc. No pohyb topiaceho sa prakticky nemá nič spoločné s plávaním. „Vyzerá skôr, akoby liezol vo vode po imaginárnom rebríku. Hlavu má v záklone s ústami na úrovni hladiny a pretože lapá po dychu, nemôže volať o pomoc,“ ozrejmil.
Následne sa nad ním zavrie hladina. „Zo začiatku sa snaží pod vodou zadržať dych čo najdlhšie, no dokáže to maximálne pár desiatok sekúnd. Stále sa aktívne pohybuje. Potom vdýchne menšie množstvo vody, rozkašle sa a vdýchne vodu znova,“ doplnil.
Voda v pľúcach podľa odborníkov blokuje výmenu plynov v jemných tkanivách a dochádza k nedobrovoľnej kontrakcii svalov hrtana. „Vzniká pocit trhania a pálenia v hrudníku a voda sa dostáva do dýchacích ciest. Vtedy začína topiaci sa pociťovať pokoj, ktorý predchádza strate vedomia pre nedostatok kyslíka. Prestáva sa pohybovať. Nakoniec sa mu zastaví srdce a nastáva mozgová smrť,“ uzavrel SČK.
SČK odporúča pri pobyte detí pri vode využívať kvalitné a certifikované plavecké pomôcky, ktoré zvyšujú ich bezpečnosť a viditeľnosť. Medzi vhodné patria plavecké rukávniky či certifikované plavecké vesty, ktoré poskytujú oporu a vztlak, pričom je dôležité, aby zodpovedali hmotnostnej kategórii dieťaťa a boli správne upevnené.
Zároveň upozorňuje, že nie všetky pomôcky slúžia na ochranu pred utopením - napríklad penové dosky či nafukovacie kolesá majú skôr výcvikový alebo rekreačný charakter a nezaručujú bezpečnosť vo vode. Ani kvalitná plavecká pomôcka však nenahrádza neustály a nevyhnutný dohľad dospelej osoby.
V prípade, že sa človek stane svedkom topenia, mal by okamžite privolať pomoc na tiesňovej linke 112 a do vody vstupovať len vtedy, ak tým neohrozí vlastný život. Netreba preceňovať svoje plavecké schopnosti ani fyzické sily a vyhýbať sa nadmernej konzumácii alkoholu pred vstupom do vody. Zároveň radí, aby ľudia nechodili k vode sami a počas plávania na seba navzájom dohliadali.