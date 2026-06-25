Letný PRIESKUM pridáva stranám poriadne vrásky na čele: Problém majú Demokrati, ale aj vládny Hlas!

BRATISLAVA - Poslancom sa začali parlamentné prázdniny, čo znamená, že so schôdzami majú až do septembra utrum. Zďaleka to však neplatí o kampani, ktorú budú musieť pomaly rozbehnúť, inak majú problém. Svedčí o tom najnovší prieskum politických preferencií. Nie každý má totiž dôvod na úsmev a spokojnosť.
Prieskum realizovala agentúra Ipsos pre Denník N. Prípadné parlamentné voľby by v druhej polovici júna 2026 vyhralo Progresívne Slovensko s 20,2 percentami hlasov. Tesne za nimi je vládn Smer-SD s rovnými 19 percentami. Treticu uzatvára Republika, ktorá s veľkým odstupom klesla na 10 percent.
Koaličný Hlas padá
Štvrtým hráčom v rade by bola Sloboda a Solidarita s 8,8 percentami. Opäť tak predbehli Hnutie Slovensko, ktoré by získalo ešte menej, ako v máji, a to 7,3 percent.
Koaličný Hlas-SD sa umiestnil až na 6. mieste so 6,8 percentami hlasov a oproti máju tak spadli o takmer dve percentá. Kresťanskodemokratické hnutie by sa umiestnilo v parlamente s 6,5 percentami. Posledným hráčom v parlamente by boli veľmi vážne balansujúci Demokrati na úrovni 5,1 percenta.
Pred parlamentom by tesne skončila Aliancia so 4,7 percentami. Nasleduje 3,4-percentná koaličná Slovenská národná strana. Pod troma percentami sa umiestnili ešte Sme rodina a Právo na pravdu.