S letnými PRIESKUMAMI so roztrhlo vrece: Demokrati a PS menia pravidlá hry, Danko je už jednou nohou v parlamente!

BRATISLAVA - Voľby do Národnej rady (NR) SR by v júni vyhralo hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom rovných 20 percent hlasov. Druhá by skončila strana Smer-SD s podporou 18,6 percenta voličov. Po nej by nasledovala strana Republika so ziskom 9,5 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj 24.
Do parlamentu by sa dostali aj Hlas-SD (8,6 percenta), SaS (8,4 percenta) a KDH so ziskom rovných osem percent. Rovnako i Hnutie Slovensko, ktoré by volilo 7,3 percenta respondentov, a Demokrati, ktorí by získali 6,2 percenta hlasov.
Pred bránami parlamentu by zostali SNS (4,9 percenta), Maďarská aliancia (3,2 percenta), Sme rodina (2,5 percenta), Právo na pravdu (2,3 percenta), Strana vidieka (0,3 percenta) a Karma (0,2 percenta).
Na základe prieskumu by PS v parlamente zastupovalo 35 poslancov, Smer-SD 32 a Republika by mala 16 mandátov. S 15 poslancami by v NR SR boli Hlas-SD a SaS. KDH by obsadilo 14 kresiel, Hnutie Slovensko 12 a Demokrati by získali 11 mandátov. Prieskum sa realizoval od 10. do 18. júna na vzorke 1000 respondentov.