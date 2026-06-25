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S letnými PRIESKUMAMI so roztrhlo vrece: Demokrati a PS menia pravidlá hry, Danko je už jednou nohou v parlamente!

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Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com, Topky/Vlado Anjel, TASR/Jaroslav Novák)
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TASR

BRATISLAVA - Voľby do Národnej rady (NR) SR by v júni vyhralo hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom rovných 20 percent hlasov. Druhá by skončila strana Smer-SD s podporou 18,6 percenta voličov. Po nej by nasledovala strana Republika so ziskom 9,5 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj 24.

Do parlamentu by sa dostali aj Hlas-SD (8,6 percenta), SaS (8,4 percenta) a KDH so ziskom rovných osem percent. Rovnako i Hnutie Slovensko, ktoré by volilo 7,3 percenta respondentov, a Demokrati, ktorí by získali 6,2 percenta hlasov.

S letnými PRIESKUMAMI so
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 (Zdroj: Agentúra AKO)

Pred bránami parlamentu by zostali SNS (4,9 percenta), Maďarská aliancia (3,2 percenta), Sme rodina (2,5 percenta), Právo na pravdu (2,3 percenta), Strana vidieka (0,3 percenta) a Karma (0,2 percenta).

Na základe prieskumu by PS v parlamente zastupovalo 35 poslancov, Smer-SD 32 a Republika by mala 16 mandátov. S 15 poslancami by v NR SR boli Hlas-SD a SaS. KDH by obsadilo 14 kresiel, Hnutie Slovensko 12 a Demokrati by získali 11 mandátov. Prieskum sa realizoval od 10. do 18. júna na vzorke 1000 respondentov.

Viac o téme: PrieskumVoľbyAndrej DankoPSDemokrati
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